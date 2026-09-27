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Alcaraz odvrátil dva mečboly a poprvé od návratu porazil hráče Top 10. Tohle už je důležitější test než snadná vítězství

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Carlos Alcaraz porazil na Laver Cupu Taylora Fritze 6:3, 4:6, 13:11 a v rozhodujícím Laver Breakeru odvrátil dva mečboly. Po pětiměsíční pauze způsobené zraněním zápěstí získal první vítězství nad hráčem světové desítky od Australian Open.
Alcaraz odvrátil dva mečboly a poprvé od návratu porazil hráče Top 10. Tohle už je důležitější test než snadná vítězství

Alcaraz odvrátil dva mečboly a poprvé od návratu porazil hráče Top 10. Tohle už je důležitější test než snadná vítězství

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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