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Alcaraz dostal Medveděva, Zverev Sheltona. Los Turnaje mistrů postavil favority před úplně jiné problémy

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Turnaj mistrů v Turíně rozdělil osm tenistů do dvou skupin. Alexander Zverev bude čelit Benu Sheltonovi, Arthuru Filsovi a Rafaelu Jódarovi. Carlos Alcaraz narazí na Daniila Medveděva, Flavia Cobolliho a Francesa Tiafoea. Kdo dostal těžší los? Samotné pořadí v žebříčku tu může být méně důležité než rozdíly v herním stylu.
Alcaraz dostal Medveděva, Zverev Sheltona. Los Turnaje mistrů postavil favority před úplně jiné problémy

Alcaraz dostal Medveděva, Zverev Sheltona. Los Turnaje mistrů postavil favority před úplně jiné problémy

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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