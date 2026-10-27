Album existuje v jediném výtisku a prodalo se za 2 miliony dolarů. Nový dokument Netflixu o Wu-Tang Clanu má hodnocení 93 %

Netflix uvedl
Učedníka 16. října. Dokument měl světovou premiéru na letošním festivalu Sundance a po něm ho streamovací gigant koupil, jak informoval magazín Variety. Režie se ujala britská filmařka Joanna Natasegara, držitelka Oscara za krátký dokument The White Helmets, který Netflixu přinesl vůbec první sošku. Tentokrát poprvé režírovala celovečerní film.
Na
hudebním dokumentu pracovala pět let a podle svých slov ji k němu přivedla teenagerská láska k Wu-Tang Clanu. Azzougarha přitom potkala úplnou náhodou na dovolené v Maroku. O jeho roli v příběhu slavného alba do té doby nevěděla vůbec nic. Foto: Netflix Z šikanovaného kluka učedníkem slavných rapperů
Tarik vyrůstal v Tilburgu jako nizozemsko-marocký kluk, kterého spolužáci šikanovali a který si kvůli rasismu užil své. Kamarádů moc neměl, zato měl
hip hop. A hlavně Wu-Tang Clan, newyorskou partu, která v devadesátých letech spojila drsnou ulici s posedlostí asijskými kung-fu filmy a prodávala alba po milionech.
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Vytrvalost a kus štěstí ho nakonec dostaly až k RZA, zakladateli a hlavnímu mozku skupiny. Cilvaringz podepsal smlouvu s jeho labelem, vydal vlastní album, jezdil s Wu-Tang Clanem po turné a otevíral jejich koncerty. Pak se pustil do produkce.
„Jeho vytrvalost nakonec zlomila každý odpor,“ popsal RZA pro Netflix.
Album jako Mona Lisa
Z nahrávek, které Cilvaringz léta skládal s členy skupiny, vzniklo album Once Upon a Time in Shaolin. Nápad byl prostý a zároveň šílený. V době pirátství a streamování udělat z desky umělecké dílo, které existuje jen jednou, podobně jako obraz v galerii. RZA souhlasil a jediné CD skončilo v ručně vyrobené stříbrné truhle.
Foto: Netflix Foto: Netflix
V roce 2015 šlo album do aukce a prodalo se za 2 miliony dolarů. Smlouva navíc zakazovala ho komerčně vydat dalších 88 let. Radost ale netrvala dlouho, kupcem byl totiž Martin Shkreli. Připomeňme, že farmaceutický podnikatel, kterému Amerika přezdívala Pharma Bro, proslul tím, že jeho firma zdražila lék Daraprim o víc než 5 000 %.
Shkreliho později odsoudili za podvody s cennými papíry. Americká vláda mu album zabavila a v roce 2021 ho prodala uměleckému kolektivu PleasrDAO za 4 miliony dolarů v kryptoměně. Na žádné streamovací službě ho dodnes neuslyšíte.
Foto: Netflix Jak Učedníka hodnotí kritici?
Na hodnotící platformě
Rotten Tomatoes má dokument aktuálně 93 % od kritiků. John Serba z magazínu Decider ho doporučuje, výhrady ale má. Podle něj je příběh tak velký, že se do 105 minut nevejde. Víc prostoru by si zasloužil Tarikův vztah s RZA i to, jak album rozhádalo samotné členy skupiny.
Kritikovi nesedí ani opakované záběry šachovnice, kterými se režisérka snaží celé vyprávění svázat. Zároveň ale uznává, že se dokument sleduje skvěle, má svižné tempo a drží ho hlavně přemýšlivé vyprávění samotného Cilvaringze. Zajímavé je, že rozhovory s členy Wu-Tang Clanu jsou až na výjimky archivní.
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Za filmem stojí i známá jména. Mezi producenty je
Vanessa Kirby, kterou diváci Netflixu znají jako princeznu Margaret ze seriálu Koruna (na Kinoboxu 89 %), a výkonným producentem je i sám RZA. Pro české diváky je dobrá zpráva, že Netflix nabízí dokument s českým dabingem i titulky.
Dokument Učedník najdete na Netflixu od 16. října. Zdroje: Netflix, Variety, Sundance, Decider, Rotten Tomatoes, Kinobox