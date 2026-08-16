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Alarmující statistiky. Alkohol a drogy stojí za každou šestnáctou nehodou

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Dennívýzva
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S jízdou pod vlivem alkoholu nebo drog se setkávají policisté prakticky denně. Od začátku roku evidují v Plzeňském kraji přes 2 800 nehod, při kterých zemřelo 13 lidí a bezmála tisíc jich utrpělo zranění. U každé šestnácté nehody přitom hrálo svou roli právě řízení pod vlivem.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Plzeňská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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