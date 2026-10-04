Alarm, výtah i nouzové volání z auta můžou zmlknout. Česká 2G síť má zaručený provoz jen do června 2028

Termín konce nestanovil žádný z operátorů. Určil ho Český telekomunikační úřad (ČTÚ), podle kterého musí 2G v pásmech 900 a 1800 MHz běžet nejméně do daného data. Frekvence se pak uvolní pro 4G a 5G, které spektrum využívají efektivněji. Stanovená lhůta je ovšem jen minimum. Kdy jednotliví operátoři vysílače opravdu vypnou, z dosavadních informací nevyplývá, a s jistotou se tak dá počítat jen s tím, do kdy síť poběží.
Přes dva miliony SIM karet v Česku nepatří žádnému telefonu
Na 2G dnes závisí hlavně M2M zařízení (machine-to-machine), tedy přístroje, které komunikují bez zásahu člověka. Podle výroční zprávy ČTÚ za rok 2025 bylo v Česku aktivních přes dva miliony M2M SIM karet. Část z nich je v zabezpečovacích systémech, senzorech, měřicích zařízeních a komunikátorech výtahů. Kolik jich funguje jen přes 2G, ze zveřejněných čísel vyčíst nejde. Dva miliony jsou tak horní hranice a skutečný počet ohrožených zařízení zůstává neznámý.
Operátoři přitom konektivitu postavenou zčásti na 2G pořád prodávají. O2 má ve firemním ceníku tarif O2 Machine určený výslovně pro „senzory, měřicí zařízení, zabezpečovací zařízení“ s podporou 2G/EDGE. Vodafone ve své IoT nabídce kombinuje 2G s novějšími technologiemi a jako příklady použití uvádí chytrou domácnost a průmyslové senzory. T-Mobile má pro M2M vlastní tarify. Část zařízení připojených přes tyto tarify bude po vypnutí 2G potřebovat náhradu.
Majitel alarmu nebo správce domu většinou neví, jaký komunikátor v zařízení je. Vodítkem bývá štítek, protože nápisy GSM, GPRS a EDGE označují technologie spojené s 2G. Zařízení s takovým komunikátorem po vypnutí sítě přestane komunikovat a nijak na to neupozorní.
Proč servis potřebuje VIN, než řekne, jestli vaše auto dovolá pomoc
Od 31. března 2018 musí mít každý nový typ osobního auta a lehké dodávky prodávaný v EU systém 112 eCall. Po nehodě automaticky, nebo po stisknutí tlačítka spojí posádku se záchrannou službou a odešle polohu vozu. Původní eCall byl ale navržený pro sítě 2G a 3G, takže auta s prvními verzemi modulu jsou na odcházejících sítích závislá.
Evropská asociace pro tísňová čísla EENA v lednu 2026 vyzvala k odkladu vypínání 2G i 3G, dokud se nevyřeší potíže s nouzovou komunikací. Mezi riziky uvádí nemožnost dovolat se na tísňovou linku, horší kvalitu hovoru, selhání zpětného volání záchranářů a chybějící údaje o poloze. U starších aut s původním modulem eCall podle ní zatím neexistuje jasné univerzální řešení.
Kolik takových aut jezdí v Česku, nikdo neví, protože centrální registr vozidel typ rádiového modulu neeviduje. Oranžové SOS tlačítko na stropě o síti, přes kterou modul komunikuje, nic neprozradí. Spolehlivou odpověď dá autorizovaný servis nebo importér podle VIN. Majitel alarmu si komunikátor vymění, kdežto majitel staršího auta s původním modulem zatím nemá co objednat. EENA k tomu výslovně varuje, že každá náhrada musí být spolehlivá a nesmí vyvolávat falešné tísňové hovory.
Které přístroje už Švýcaři vyjmenovali jako odsouzené k přechodu
Německý regulátor Bundesnetzagentur počítá s koncem 2G rovněž kolem roku 2028. Zároveň řeší místa, kde je 2G dnes jedinou dostupnou sítí a 4G ani 5G ji tam zatím nenahradí. Švýcarsko je dál. Tamní regulátor BAKOM o vypínání 2G mluví jako o probíhajícím procesu a jmenuje konkrétní zařízení, která musejí přejít na novější sítě: eCall v autech, parkovací automaty a chytré elektroměry. Kupujícím nových telefonů navíc doporučuje ověřit podporu VoLTE a aktuální firmware, protože bez nich nemusí po vypnutí 2G fungovat volání.
Se zkušeností z konce 3G se počítat nedá. Trojka sloužila hlavně jako datová vrstva pro starší telefony a další zařízení, kdežto dvojka zůstala základem pro hlas, SMS a M2M provoz. Proto ČTÚ stanovil minimální dobu provozu 2G až do června 2028: některé dávno nasazené aplikace se podle něj nedají nahradit narychlo. Kdo konec 3G vůbec nezaznamenal, nemá z toho pro vypnutí dvojky žádnou jistotu.
Kdy smí ČTÚ vypnutí uspíšit a co do té doby prověřit
ČTÚ připouští i dřívější konec 2G, ovšem jen v případě, že by služby GSM využívalo méně než pět procent koncových uživatelů. Zároveň uvádí, že s dřívějším vypnutím teď nepočítá. Zbývající čas tedy stačí na to, aby se přístroje prověřily v klidu.
U domovního alarmu a senzorů stojí za to nejdřív projít dokumentaci a štítek komunikátoru a hledat na něm výrazy GSM, GPRS, 2G nebo EDGE. Když tam některý je, je na místě požádat dodavatele o písemné vyjádření. U výtahu se vyplatí zeptat správce budovy, zda nouzové volání z kabiny vede přes GSM komunikátor, nebo přes IP či pevnou linku. Majitel auta s eCallem by měl servisu zadat VIN a zeptat se, jestli jde o původní modul pro 2G a 3G, nebo o novější variantu na 4G. Kdo kupuje telefon seniorovi, neměl by sahat po přístroji, který umí jen GSM. Minimem je telefon s 4G/LTE a s podporou VoLTE u konkrétního operátora.
Výměna komunikátoru v zabezpečovacím systému ani řešení modulu eCall se nedají vyřídit za jedno odpoledne a s blížícím se termínem se mohou prodlužovat čekací lhůty. Písemné potvrzení od dodavatele by proto mělo výslovně uvádět, že zařízení bude fungovat i po 30. červnu 2028.