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Al Caponeho manželka, Mae Capone, byla starší, vzdělanější a oddaná katolička. Měli spolu jen jedno dítě, příčinou byl možná Al

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Mae Capone vzdělaná a oddaná katolička. Svého manžela velmi podporovala a stála při něm i v jeho nejtemnějších chvílích. Z jejich manželství vzešlo pouze jedno dítě a spekuluje se, že za tím mohly stát právě Al Caponeho zdravotní problémy.
Al Caponeho manželka, Mae Capone, byla starší, vzdělanější a oddaná katolička. Měli spolu jen jedno dítě, příčinou byl možná Al

Al Caponeho manželka, Mae Capone, byla starší, vzdělanější a oddaná katolička. Měli spolu jen jedno dítě, příčinou byl možná Al

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 13:30

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