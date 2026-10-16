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Akční šleha jak z devadesátek. Street Fighter plní fanouškovské sny a napravuje si reputaci

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Videoherní nadšenci by měli tento víkend zahodit ovladače a vyrazit do kina. Do multiplexů totiž dorazil nový celovečerní Street Fighter, adaptace legendární mlátičky, která zanechala v kinematografii poněkud nelichotivou stopu. Nový film se ale snaží napravit staré křivdy a konečně fanouškům přináší to, co chtěli dlouhá léta vidět – vydatnou nálož skvělých bitek, audiovizuální hody i slavné herní postavy v tom nejdůstojnějším podání.
Akční šleha jak z devadesátek. Street Fighter plní fanouškovské sny a napravuje si reputaci

Akční šleha jak z devadesátek. Street Fighter plní fanouškovské sny a napravuje si reputaci

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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