Akční šleha jak z devadesátek. Street Fighter plní fanouškovské sny a napravuje si reputaci

Videoherní nadšenci by měli tento víkend zahodit ovladače a vyrazit do kina. Do multiplexů totiž dorazil nový celovečerní Street Fighter, adaptace legendární mlátičky, která zanechala v kinematografii poněkud nelichotivou stopu. Nový film se ale snaží napravit staré křivdy a konečně fanouškům přináší to, co chtěli dlouhá léta vidět – vydatnou nálož skvělých bitek, audiovizuální hody i slavné herní postavy v tom nejdůstojnějším podání.
Zatímco na videoherní scéně má Street Fighter reputaci legendární mlátičky, která zejména na počátku 90. let hrála ve své branži zásadní roli a začala posouvat hranice arkádové zábavy, na filmovém poli patřila tato značka bohužel vždy na opačnou stranu spektra. Street Fighter: Poslední boj s Jeanem-Claudem Van Dammem je nechvalně známým propadákem z devadesátek, který je dnes zejména ukázkovým příkladem toho, co všechno se dá na filmových adaptacích slavných her udělat špatně. A když se značka prostřednictvím snímku Street Fighter: Legenda z Hong Kongu snažila v roce 2009 o reparát, dopadlo to snad ještě hůře. Ve společnosti Capcom si však, i vzhledem k aktuálnímu boomu videoherních filmů a seriálů, řekli, že do třetice už to přece musí vyjít. A vlastně se jim to splnilo.
Že se snaží tvůrci nového Street Fightera udělat fanouškům co největší radost, dokazuje už fakt, že příběhové základy si vzal snímek ze hry Street Fighter II: The World Warrior, jednoho z nejlepších dílů herní série. Mistři bojových umění a bratři v boji Ryu (Andrew Koji) a Ken Masters (Noah Centineo) jsou zde po tragické události rozhádaní a nechtějí o sobě ani slyšet. Zatímco Ken je vyhaslou bojovou hvězdičkou, která aktuálně mnohem aktivněji kalí, než se pere v ringu, Ryu se snaží skrývat před světem. Když ale mocný Bison (David Dastmalchian) vyhlásí bojový turnaj pro nejlepší zápasníky světa, tak se do ringu vydá nejen Ken, ale z osobních důvodů také Ryu. S ním má přitom Bison své zlověstné úmysly. Dávní bratři tak musí spojit síly a postavit se nejen soupeřům v ringu, ale zejména temným plánům v zákulisí šampionátu.
Kromě slavných hrdinů a ikonického záporáka ale samozřejmě dojde i na další slavné postavy v čele s Chun-Li, Guilem, Balrogem, Vegou, Zangiefem či Blankou s digitální tváří Jasona Momoy. Správně přímočarý příběh pak tvůrci v čele s režisérem Kitaem Sakuraiem zasadili do toho nejvíce cheesy a přepáleného období – 90. let, což dává nejen vzhledem k feelingu značky i vydání zmíněné hry dokonalý smysl. „Hudba, styl a skutečnost, že hra pochází z 90. let – prostě to do sebe všechno zapadalo. Film se odehrává v roce 1993, ale jde o stylizovanou, tak trochu ‚alternativní‘ verzi tohoto roku. Jde spíše o to, jak si tu atmosféru dané éry pamatujeme,“ vysvětluje režisér.
A nutno říct, že právě s devadesátkovou atmosférou se tvůrci opravdu vyblbli. Snímek s hodně divokou stylistikou vás vezme do divokých devadesátek plných VHSek, videoklipů na MTV, šílených reklam, ještě šílenější módy a zejména správně přiblblých a zábavných hlášek ve stylu tehdejších akčních béček. „Hlavním smyslem tvorby nového Street Fightera je to, že lidé milují tamní postavy i celý ten svět. Jde tedy o to, vdechnout jim život upřímným a autentickým způsobem a vytvořit dílo, které bude mít spoustu energie a osobitý přístup,“ vysvětluje Sakurai. Film nasazuje hned od počátku sebeironický tón, nebere se vůbec vážně a z tehdejších akčňáků si dělá legraci, ale zároveň jim chce skládat tu nejstylovější poctu. To samé se dá ostatně říci o videoherní estetice.
Sakurai se snaží videohernímu stylu přiblížit co nejvíce a jeho počin je plný geekovských odkazů i roztomilých detailů. Skvěle natočené bitky vycházejí z videoherních základů, dochází na ikonické hlášky, comba a zejména chvaty či údery jednotlivých zápasníků. Herecké obsazení se pak kromě Momoy obejde v podstatě bez hvězd, přesněji však tvůrci jednotlivé tváře obsadit asi nemohli. Andrew Koji a Noah Centineo jsou sehraným ústředním duem, wrestleři typu Cody Rhodes či Roman Reigns si odvedou své a David Dastmalchian se snaží navázat na styl Raula Julii z původního filmu. Jen je škoda, že ne všechny ikonické postavy se nakonec dostanou do boje a např. ikonický Zangief v podání Oliviera Richterse ze seriálového Reachera je tu pohříchu nevyužit.
Nový Street Fighter tak pochopil, čím má adaptace mlátičky být, a je plný bitek, hadoukenů, cheesy atmosféry, šílených hlášek i nápaditého hraní s formou. Sakurai se sice utrhl ze řetězu až příliš, vtipy ne vždy dopadají na úrodnou půdu a estetika i atmosféra filmu jsou tak specifické, že určitě nesednou každému. Pokud ale toužíte po akční jednohubce, co se nebere vůbec vážně, měli byste na nového Street Fightera vyrazit.
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Zdroj: CinemArt, Kinobox, Variety