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Akční komedie prý působí, jako by ji vymyslely děti. Z angličáků se stal akční film, na který recenze nešetří kritikou, má jen 24 %

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John Cena jako agent CIA zachraňuje svět a s sebou nechtěně táhne partu kamarádů z dětství. Mattel po úspěchu Barbie přenesl na obrazovku další slavnou hračku, autíčka Matchbox, kterým se u nás odjakživa říká angličáky. Film Matchbox: The Movie je od pátku na Apple TV s českými titulky. Kritici ho a
Akční komedie prý působí, jako by ji vymyslely děti. Z angličáků se stal akční film, na který recenze nešetří kritikou, má jen 24 %

Akční komedie prý působí, jako by ji vymyslely děti. Z angličáků se stal akční film, na který recenze nešetří kritikou, má jen 24 %

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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