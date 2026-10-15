Akční komedie prý působí, jako by ji vymyslely děti. Z angličáků se stal akční film, na který recenze nešetří kritikou, má jen 24 %

Apple TV uvedla akční komedii Matchbox: The Movie v pátek (9. 10.). Vznikla ve spolupráci studií Skydance a Mattel Films a podle magazínu TheWrap je to další film Mattelu po oscarové Barbie od Grety Gerwig. Režie se ujal Sam Hargrave, který pro Netflix natočil akční hit Vyproštění s Chrisem Hemsworthem. O čem je Matchbox: The Movie?
Hlavní hrdina Sean, kterého hraje
John Cena, je tajný agent CIA. Kvůli pohřbu starého přítele se po letech vrací do rodného městečka v Ohiu, kde se znovu potká s partou kamarádů z dětství. Jenže pak se všichni probudí svázaní v letadle a Sean je nechtěně zatáhne do mezinárodní honičky, ve které jde o záchranu světa.
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Seanovu dávnou lásku Aimee hraje
Jessica Biel, dál se v partě objeví Sam Richardson, Teyonah Parris a Arturo Castro. Šéfy z CIA si zahráli Corey Stoll a Danai Gurira a tajemnou agentku na volné noze Golshifteh Farahani. Scénář napsal David Coggeshall a film trvá něco přes dvě hodiny. Foto: Apple TV Kritici ho nešetří
Na hodnotící platformě
Rotten Tomatoes má film v době psaní 24 % od kritiků. Diváci jsou o poznání mírnější a dávají mu 59 %.
Nejostřeji se do filmu pustil John Serba z webu
Decider. Podle něj příběh působí, jako by si ho vymyslely děti při hraní, dialogy jsou otřesné a vtipy nefungují. Verdikt zněl jasně: nepouštět. Navíc mu vadí, jak okatě film propaguje značku.
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Film mu připomíná spojení Mission: Impossible a Rychle a zběsile, jen pro děti. Serba se navíc divil, proč režisér nechal Cenu hrát s kamennou tváří, místo aby využil jeho přirozený komediální talent. Akční scény s opravdovými bouračkami ho chvílemi bavily, kazí je ale laciné počítačové efekty.
Foto: Apple TV
Brett Arnold pro Yahoo si zase postěžoval, že samotná autíčka hrají ve filmu jen okrajovou roli. Podle něj to vypadá, jako by film dostal jméno Matchbox až dodatečně. Casey Chong mu na svém webu dal dvě hvězdičky z pěti a označil ho za akční komedii podle šablony.
Úplně zatracující ale nejsou všichni. Rich Cline z webu Shadows on the Wall dal tři hvězdičky z pěti a ocenil, že Hargrave umí natočit parádní bouračky. Zároveň ale upozornil na zvláštní mix syrového násilí a dětinského příběhu.
Foto: Apple TV Angličáky, na kterých vyrostly generace
Připomeňme, že značka Matchbox vznikla v roce 1953 v Británii u firmy Lesney a Mattel ji koupil v roce 1997. Malá kovová autíčka se vešla do krabičky od zápalek, odtud i jméno. U nás se jim kvůli původu odjakživa říká angličáky a leckdo je dodnes schovává v krabici na půdě.
Právě na nostalgii film sází, i když podle recenzí hlavně názvem. Hargrave ale už dřív ukázal, že akční scény natočit umí. Jeho
Vyproštění má na Kinoboxu 72 %. Filmu Matchbox: The Movie zatím Kinobox předpovídá hodnocení 64 %.
Matchbox: The Movie můžete na Apple TV sledovat od 9. října s českými titulky. Kdo čeká chytrou zábavu, bude nejspíš zklamaný, na nenáročný večer s popcornem to ale stačit může.
Zdroje: Apple TV, TheWrap, Decider, Rotten Tomatoes, Yahoo, Shadows on the Wall, Kinobox