Airbus chce Portugalsku prodat Typhoon na splátky. Šéf jejich letectva přitom řekl, že vyhovuje jen F-35

Portugalské letectvo potřebuje nahradit stárnoucí F-16M. O zakázku se ucházejí tři stroje: americký F-35 Lightning II od Lockheed Martinu, švédský Gripen E od Saabu a Eurofighter Typhoon, za kterým stojí Airbus. Typhoon je dvoumotorový víceúčelový bojový letoun generace 4++, takže proti F-35 zaostává o celou generaci. Airbus to ví, a proto o technice mluví co nejméně. Těžiště jeho nabídky leží v penězích, průmyslu a evropské politice.
Co všechno Airbus přibalil k letadlu kromě rozložených plateb
Podle agentury Reuters navrhuje Airbus kombinaci veřejných a soukromých finančních zdrojů, která má Portugalsku „zmírnit platební kalendář“. Lisabon by tak nemusel celou částku zaplatit v prvních letech. Kdo úvěr poskytne, jak dlouhá bude splatnost a jaké garance za ním budou stát, výrobce nezveřejnil. V dostupných informacích chybí i celková cena. Rozložení plateb proto zatím nejde porovnat s ničím: nabídka slibuje snesitelnější splátky, ale ze zveřejněných údajů se nedá poznat, kolik letoun nakonec bude stát.
Druhou část nabídky tvoří práce pro domácí firmy. Do výroby a údržby by se zapojil hlavně portugalský letecký podnik OGMA. Airbus k tomu přidává sdílení know-how se zeměmi konsorcia Eurofighter, tedy s Německem, Španělskem, Itálií a Velkou Británií.
Poslední argument míří na politiku. Portugalská vláda staví na evropském obranném rámci SAFE a chce domácí průmysl zapojit do evropských hodnotových řetězců. Airbus tvrdí, že nákup Typhoonu postavení země v tomto rámci posílí. Národní investiční plán Portugalska v rámci SAFE schválila Evropská komise v lednu 2026.
Proč šéf portugalského letectva vidí ve hře jediný stroj
Největší překážku Typhoonu nepostavili konkurenti. V dubnu 2025 náčelník portugalského letectva generál João Cartaxo Alves veřejně prohlásil, že příští stíhací letoun má být páté generace a že tuto podmínku dnes splňuje pouze F-35. Žádný parametr z prospektu nemá takovou váhu jako tahle věta od budoucího uživatele letounu.
Typhoon dosahuje rychlosti Mach 2,0, F-35A jen Mach 1,6. Typhoon je rychlejší, jenže generál nepožadoval rychlost, požadoval pátou generaci. Schopnost uniknout radarům má Typhoon jen omezenou, v předním sektoru, zatímco F-35 ji má v celém profilu. Ani dolet Typhoonu nerozhoduje tolik, jak vypadá. Bojový rádius kolem 1 390 km udává výrobce s přídavnými nádržemi, u F-35A se uvádí přes 1 093 km, takže čísla nevznikla za stejných podmínek.
Za F-35 stojí i rozsah programu. Ke květnu 2026 Lockheed dodal přes 1 335 strojů dvaceti partnerským zemím a ty s nimi nalétaly přes milion hodin. Mezi evropské zákazníky patří Německo, Řecko, Rumunsko a Česko, které počítá s 24 kusy F-35A a současné gripeny JAS-39 C/D chce provozovat do roku 2035. Švýcarsko si v červnu 2021 v otevřené soutěži vybralo 36 kusů F-35A s odůvodněním, že nabídly nejvyšší celkový užitek při nejnižších celkových nákladech. Typhoon v té soutěži prohrál.
Saab i Lockheed už v Portugalsku podepsali vlastní memoranda
Gripen E je jednomotorový letoun s radarem AESA, infračerveným vyhledávačem IRST a deseti závěsníky. Saab ho nabízí s argumentem výrazně nižších provozních nákladů. Viceprezident programu Daniel Boestad na briefingu ve Stockholmu v březnu 2026 uvedl, že OGMA má „velký potenciál“ vyrábět část gripenů přímo v Portugalsku. Saab a OGMA už podepsaly memorandum o spolupráci.
Lockheed Martin se pojistil ještě dřív. V červnu 2025 uzavřel s AED Cluster Portugal memorandum o průmyslové spolupráci pro případný program F-35.
Stejný podnik OGMA se tak objevuje v plánech Airbusu i Saabu a americký výrobce má vlastní dohodu s portugalským průmyslovým sdružením. Domácí zakázky dnes nabízejí všichni tři uchazeči, a Typhoon proto přichází o argument, na kterém stavěl velkou část nabídky.
Formální tendr pořád chybí, a to Airbusu nahrává
K 24. září 2026 Portugalsko soutěž oficiálně nevyhlásilo. Airbus proto podává nevyžádanou nabídku v době, kdy ještě nikdo nesepsal zadání. Kdyby soutěž už běžela s výslovným požadavkem na pátou generaci, Typhoon by startoval z výrazně horší pozice. Dokud podmínky neexistují, může je Airbus svými penězi a průmyslovou spoluprací ještě ovlivnit.
Harmonogram SAFE přitom počítal s předfinancováním už v první polovině roku 2026 a výběr stíhačky se zjevně zpozdil. Rozhodnutí v letošním roce je proto nepravděpodobné. Lisabon má nejdřív obdržet a vyhodnotit nabídky všech tří uchazečů a teprve potom stanovit konečné parametry soutěže. Airbus chce svou nabídku doručit na přelomu října a listopadu.