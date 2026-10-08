Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

AI se pustila do řešení Riemannovy hypotézy. Nedopadla vůbec špatně, povedlo se jí posunout hranice

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Neveřejná verze modelu Claude Riemannovu hypotézu nedokázala. Cestou ale posunula rekord v podílu nul zeta funkce na kritické přímce z 41,6 na 67,2 %.
AI se pustila do řešení Riemannovy hypotézy. Nedopadla vůbec špatně, povedlo se jí posunout hranice

AI se pustila do řešení Riemannovy hypotézy. Nedopadla vůbec špatně, povedlo se jí posunout hranice

Zdroj: Foto: PxHere
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:00

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Královský luxus ve vitríně po babičce: Tento nepatrný detail odhalí, zda vlastníte sběratelský poklad
Královský luxus ve vitríně po babičce: Tento nepatrný detail odhalí, zda vlastníte sběratelský poklad
Houbaři se hádají, jestli velké hřiby nechat v lese. Po 30 letech pokusů je jasné, že se mýlili všichni
Houbaři se hádají, jestli velké hřiby nechat v lese. Po 30 letech pokusů je jasné, že se mýlili všichni

Švýcarští vědci přes čtvrt století počítali houby v lese. Sběr úrodě neublížil, sešlap ji srazil o třetinu....

Nejvyšší stavba Česka zmizí za pár dní. Lidé jezdí k Českému Brodu za poslední fotkou i stovky kilometrů
Nejvyšší stavba Česka zmizí za pár dní. Lidé jezdí k Českému Brodu za poslední fotkou i stovky kilometrů

Dvojice 355metrových stožárů Liblice B u Českého Brodu má padnout mezi 12. a 16. říjnem. Fotografové i...

Československý hodinářský zázrak z Nového Města: Nenápadné datumové okénko dnes trhá aukční rekordy
Československý hodinářský zázrak z Nového Města: Nenápadné datumové okénko dnes trhá aukční rekordy

Hodinky PRIM z Nového Města nad Metují jsou nepopsatelným symbolem československého inženýrství. Absolutní...

Obyčejná stovková bankovka v peněžence po babičce? Tento detail z vás může udělat boháče
Obyčejná stovková bankovka v peněžence po babičce? Tento detail z vás může udělat boháče

Rozpad Československa v roce 1993 nepřinesl jen politické změny, ale také jedno z nejvíce fascinujících...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.