Rekord 11-0 vypadá jako sklo bez jediné prasklinky. Poslední, kdo do něj zkusil praštit, byl bývalý šampion polotěžké váhy Jan Błachowicz, a vydržel necelé tři minuty. Proti takovému soupeři nastupuje v katarském Dauhá Jiří Procházka, muž s 28 výhrami před limitem a s čerstvou vzpomínkou na vlastní knockout. Jazykový model dostal obě jména a vrátil scénář, který českému fanouškovi zní jako splněné přání. Redakce MMAmag ho porovnala s profily UFC, oznámením organizace i oficiálním výsledkem Procházkovy poslední porážky.
Model dostal dvě jména a vrátil číslo kola
Scénář zní jednoduše. Procházka zavírá prostor, navazuje kombinace a končí to technickým knockoutem ve 3. kole. Tak vypadal 16. listopadu 2026 výstup jazykového modelu ChatGPT, který pracoval s předzápasovými statistikami obou mužů.
Jiří Procházka, 34letý český bojovník polotěžké váhy do 93 kg s bilancí 32-6-1 a bývalý šampion UFC, jde proti Navajovi Stirlingovi, 29letému Novozélanďanovi téže divize s bilancí 11-0. V oznámení z 12. října 2026, které zveřejnila UFC, redakce MMAmag dohledala, že duel 21. listopadu 2026 je hlavním zápasem na 5 kol a o titul v něm nejde.
Že tip na knockout nepadl z nebe, ukazuje Sherdog: 28 z 32 Procházkových výher skončilo před limitem. Stirling ale 1. srpna 2026 zastavil Błachowicze technickým knockoutem v 1. kole v čase 2:56. Jenže v číslech, která o obou vede UFC, se schovává účet. Každou minutu ho platí jen jeden z nich.
Kalkulačka ukázala, kdo v kleci platí vyšší nájem
Z profilů obou bojovníků na webu UFC, do kterých redakce MMAmag nahlédla, vyplývá rozdíl, jaký se na plakátu nevidí: Procházka inkasuje 5,67 významného zásahu za minutu, Stirling 2,56. Obranou zastaví Stirling 58 % soupeřových ran, Procházka 45 %.
Co to dělá za celý zápas? Stačí průměr vynásobit délkou kola. Jde o lineární přepočet, ne o předpověď, kolik ran v Dauhá skutečně padne.
|Inkasované významné zásahy
|Procházka
|Stirling
|za 1 minutu
|5,67
|2,56
|za 5 minut (1 kolo)
|28,4
|12,8
|za 15 minut (3 kola)
|85,1
|38,4
Rozdíl za tři kola dělá 46,7 zásahu. Má to háček: Stirlingova čísla stojí na 6 měřených zápasech v UFC, Procházkova na 9, a přehled Statwell dává u Stirlinga po přepočtu celé kariéry v UFC mírně nižší hodnotu 2,46. A přesně ten nástup, na kterém celý scénář stojí, stál Procházku 11. dubna 2026 zápas.
Stejné dveře, za kterými naposledy přišla rána
Model posílá Procházku dopředu. Tlačit, zkracovat vzdálenost, navazovat. Jenže právě v té chvíli ho naposledy vypnul úřadující šampion polotěžké váhy Carlos Ulberg. Oficiální výsledek UFC 327, který zveřejnila floridská atletická komise a redakce MMAmag ho má k dispozici, uvádí knockout v 1. kole v čase 3:45; agentura AP popsala přesný levý hák na bradu.
Číslo kola přitom náhodné není. Jamahala Hilla dokončil Procházka 18. ledna 2025 ve 3. kole v čase 3:01, Khalila Rountreeho 4. října 2025 ve 3. kole v čase 3:04.
Jedno je ale potřeba říct rovnou: žádná Stirlingova slabina doložená není. Novozélanďan nemá porážku, ze které by se dala vyčíst, a podle agregovaného přehledu Statwell neinkasoval v UFC ani jeden knockdown. Model tedy nenašel díru, nabídl hypotézu: že se čistota rozpadne proti chaosu, se kterým se Stirling v 6 zápasech UFC nepotkal.
V Dauhá se hraje o víc než o jednu nulu
ANALÝZA Na kartě není pás, a přesto jde o hodně. Ve standardním rankingu UFC drží titul polotěžké váhy Ulberg, Procházka je druhý a Stirling pátý. Vítěz se tím dostane titulové šanci blízko, jistou ji ale nemá.
Dvojice bývalý šampion proti neporaženému vyzyvateli prodává sama a sázka je nesymetrická. Stirling může prohrát a zůstat nadějí, na kterou se čeká. Procházka po knockoutu takový luxus nemá.
Predikce není výsledek a model nepočítá s tím, co se stane po první přesné ráně. Sklo vydrží všechno, dokud ho někdo netrefí ve správném úhlu. A tohle žádná statistika dopředu nezměří.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková