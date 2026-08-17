Agrofert tvrdí: Čerpáme dotace podle pravidel. Teď se konečně ukáže, zda je to pravda

8. července 2026 holding vydal prohlášení, které zní jako naučená mantra: „Vždy jsme byli přesvědčeni, že na dotace máme nárok a čerpáme je v souladu s dotačními pravidly EU a ČR.“ Věta by obstála v tiskové zprávě, ne před evropským žalobcem. Jenže právě tam teď míří celý balík: evropské i národní dotace pohromadě, v jednom řízení, bez možnosti přehazovat odpovědnost mezi Prahou a Bruselem. Nejvyšší státní zastupitelství to 17. srpna 2026 rozhodlo definitivně. A konečně je to rozhodnutí, které nikdo nepřekopne.
Konec pohodlného alibi
Celá dotační obrana Agrofertu stála na elegantně jednoduchém triku: vždycky existoval ještě jeden úřad, ještě jeden posudek, ještě jedna instance, která měla říct to rozhodující slovo. A protože to slovo nikdy definitivně nezaznělo, holding mohl opakovat, že je všechno v pořádku. Stát mezitím čekal na externí analýzy, na které nedal ani lhůtu. Ministerstvo zemědělství v lednu 2026 tvrdilo, že pro vymáhání dotací nemá potřebný dokument. SZIF obnovil administraci žádostí 9. května, aniž bylo cokoli vyřešeno. Evropská komise si 20. května vyžádala vysvětlení, a české úřady jí odmítly poslat požadované podklady v režimu, který Brusel chtěl.
Tohle nebyla byrokracie. Tohle byl systém, který se roky hádal sám se sebou, zatímco peníze tekly dál.
Rozhodnutí NSZ tento koloběh přetíná. Evropské i národní dotace mají podle něj jednotný skutkový základ, stejný okruh důkazů a tvoří neoddělitelný celek. Příslušný je EPPO, Úřad evropského veřejného žalobce. Žádné další přehazování mezi českými zastupitelstvími. Žádné další čekání na posudek, na který nikdo nedal termín.
Politická fikce jménem RSVP Trust
Agrofert svou obranu opírá o dvě věci: o právní posouzení, které si vyžádal SZIF po vložení akcií do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, a o fakt, že EU v květnu proplatila 204 milionů korun. Obojí je průhledný manévr.
RSVP Trust vznikl 22. prosince 2025, tedy přesně v okamžiku, kdy se Andrej Babiš vracel do čela vlády. Nejde o standardní nástroj řešení střetu zájmů, jde o na míru šitou právní architekturu vytvořenou pro jednu jedinou politicko-byznysovou situaci. Ústavní soud přitom neshledal pochybení ve výkladu, podle něhož Babiš Agrofert fakticky ovládal i přes svěřenské fondy. A Evropská komise výslovně uvedla, že proplacením květnových dotací nepotvrdila nárok Agrofertu obecně. Šlo o staré žádosti za rok 2025, podané ještě před Babišovým jmenováním premiérem.
Řečnická otázka, která se nabízí: pokud je všechno v pořádku, proč EPPO 24. května 2026 zahájil trestní řízení?
Co přesně se prověřuje, a komu hrozí co
Trestní oznámení, z něhož celá věc vychází, podali v únoru 2026 Piráti. EPPO nyní prověřuje možné poškození finančních zájmů EU, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle dostupných informací se prověřují politici a úředníci, kteří vyplácení dotací umožňovali, i otázka, proč stát dotace z minulosti nevymáhal. Operativní prověřování vede NCOZ na pověření EPPO.
Co je v sázce? Hrubý obrys:
- U národních dotací řešených SZIF se mluví přibližně o jedné miliardě korun.
- Historicky diskutované podpory z let 2017–2021 přesahují sedm miliard.
- V jiné dotační kauze spojené s Agrofertem, obžalobě za podvod s projektem inovativního toastového chleba, EPPO žádá náhradu škody, hrozí peněžité tresty, zákaz přijímat dotace a u fyzických osob i víceleté tresty odnětí svobody.
NSZ navíc výslovně připomíná, že EPPO už v minulosti vedl dozor ve fakticky obdobné věci k dotačnímu financování Agrofertu v letech 2017–2020, a to z evropských i čistě národních zdrojů. Argument, že spojení celé kauzy pod evropského žalobce je bezprecedentní exces, tím padá.
Stát se nemůže schovat za Brusel
Jedna z nejcyničtějších linií celého příběhu je alibismus českých institucí. Evropská komise opakovaně připomněla, že členský stát může podle vlastních pravidel dotace sám pozastavit nebo odložit, pokud tím chrání finanční zájmy Unie. SZIF přesto ještě 15. července 2026 tvrdil, že od EPPO neobdržel žádnou oficiální výzvu ke spolupráci, jako by potřeboval pozvánku, aby začal chránit veřejné peníze.
Seznam Zprávy zdokumentovaly, že když EU požadovala důkazy, že Babiš není ve střetu zájmů, Česko je odmítlo poslat. Vymáhání miliard se zaseklo na dalším externím stanovisku, na které nikdo nedal lhůtu. Ministerstvo tvrdilo, že nemá dokument. Fond tvrdil, že čeká na analýzu. Analýza čekala na zadání.
Podle nás nejde o náhodu ani o byrokratickou neschopnost. Je to vzorec: každá instituce ukazuje na jinou a výsledkem je, že se nic neděje. Právě proto je rozhodnutí NSZ tak důležité, protože říká: tohle všechno je jedna věc a řeší ji jeden žalobce.
Hodiny tikají, manévrovací prostor se zúžil
Pevný harmonogram vyšetřování zveřejněn není a rychlý verdikt nelze čekat; rozsah věci, propojení evropských a národních dotací i otázka zpětného nevymáhání ukazují spíš na měsíce až roky. Ale podstatné je něco jiného. Agrofert poprvé nemůže říct „počkejme na jiný úřad“, protože jiný úřad už není. Stát nemůže říct „čekáme na Brusel“, protože Brusel řekl, že odpovědnost je na Česku. A politická obrana „všechno je v souladu s pravidly“ se poprvé bude testovat ne v tiskovém prohlášení, ale v trestním řízení, kde nestačí přesvědčení, tam se dokazuje.
Zdroj: Kontext24
Autor: Vojtěch Havelka