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Agresivní Rusko zatím neví, co ho čeká. EU přesměruje miliardy z programu SAFE na zbrojní projekty s Ukrajinou

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ANALÝZA | Ve Štrasburku zaznělo jméno FREYJA: štít z ukrajinské střely a evropských radarů. Platit se má ze zbytku úvěru SAFE, evropského nástroje na obranu.
Start FP-7

Start FP-7

Zdroj: Fire Point
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...

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