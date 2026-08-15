Agenti sledovali zázračnou krasobruslařku už od 7 let. Wittové měřili i postelové hrátky

V hotelové zprávě, kterou po desetiletích vytáhli novináři z archivu, stojí lakonický údaj: intimní styk od 20.00 do 20.07. Sedm minut, zaznamenáno na minutu přesně, založeno do svazku s krycím názvem „Flop“. Tak Ministerstvo státní bezpečnosti, Stasi, katalogizovalo soukromí ženy, která pro režim vyhrávala olympijské zlato a plnila televizní obrazovky od Berlína po New York. Dvojnásobná olympijská vítězka, globální superstar krasobruslení, tvář východoněmecké propagandy. A současně bezpečnostní riziko, které bylo třeba hlídat dvacet čtyři hodin denně.
Sedmiletá holčička v hledáčku
Wittová se narodila 3. prosince 1965 v Karl-Marx-Stadtu. Když jí bylo sedm, Stasi začala prověřovat její rodinu. Ne kvůli podezření z protistátní činnosti, ale kvůli potenciálu. Raný záznam hodnotí „morální profil“ rodiny, zázemí, kontakty, životní styl. Režim hledal talenty, které by mohl proměnit ve výkladní skříň socialismu, a zároveň potřeboval vědět, jestli si je udrží pod kontrolou.
Systém byl strukturální. Bundesarchiv dokumentuje, jak MfS před olympiádami prověřovalo každého reprezentanta: západní vazby, riziko emigrace, „nesprávné“ známosti. Doprovázelo výpravy na velké akce, lustroval se každý, kdo se dostal do blízkosti zahraničních novinářů nebo sportovců. U Wittové ale hustota materiálu přerostla běžný rámec. Svazek „Flop“ obsahoval podle Tagesspiegelu 1 354 listů. Novější dokumentární materiály mluví o více než 3 000 stranách. Rozpor v číslech závisí na tom, zda se počítá jen operativní svazek, vybraný balík ke zveřejnění, nebo širší soubor materiálů shromážděných různými složkami.
Kopírované dopisy, odposlouchané pokoje
Agenti nekontrolovali jen tréninkovou docházku. Kopírovali milostnou korespondenci. Zaznamenávali rozhovory. A v hotelových pokojích měřili, co se za zavřenými dveřmi děje, včetně délky intimního styku na minuty. Záznam „20.00–20.07″ se stal symbolem absurdní důkladnosti aparátu, který nedokázal rozlišit mezi státní bezpečností a voyeurstvím.
Wittová po nahlédnutí do spisu mluvila o šoku. Soukromé pasáže přirovnala k deníku, který si nikdy nepsala, napsali ho za ni. V pozdějších vyjádřeních ale připouštěla, že na systém přistupovala „napůl vědomě, napůl naivně, napůl využívavě“. Nebyla čistou obětí. Nebyla ani spolupracovnicí v klasickém smyslu. V roce 2002 se řešil její status „Begünstigte“, tedy zvýhodněné osoby. Stasi jí zprostředkovala VW Golf, dům, výhody, které běžný občan NDR nemohl získat. Výměnou za loajalitu, která trvala prokazatelně minimálně do října 1989.
Medaile jako propaganda, kontrola jako pojistka
Proč režim špehoval vlastní hvězdu? Protože čím cennější propagandistická figura, tím větší strach ze ztráty. Po vystoupení v Calgary 27. února 1988, kde Wittová předvedla legendární „Carmen“, vyskočila sledovanost americké ABC na 42 %. Východoněmecká krasobruslařka fascinovala Západ. A právě to bylo pro Stasi noční můrou.
Každý zahraniční kontakt, každý rozhovor s novinářem, každý úsměv směrem k západnímu trenérovi mohl být předehrou k útěku. Režim investoval do svých sportovců obrovské prostředky, od tréninku přes farmakologii po materiální zázemí. Ztráta ikony formátu Wittové by nebyla jen osobní tragédií, ale politickým debaklem. Proto se měřilo všechno. Tréninky, nálady, milenci, minuty v posteli.
Téma, které se vrací v cyklech
Nová vlna pozornosti přišla kolem šedesátých narozenin Wittové. ARD spustila 27. listopadu 2025 sérii „Being Katarina Witt“, o tři dny později nasadilo ZDF dokument „Katarina Witt – Ledová královna mezi Východem a Západem“. Oba projekty pracují s archivními materiály Stasi a nově natočenými rozhovory.
Spisy jako takové nejsou volně dostupné online. Bundesarchiv je zpřístupňuje na žádost, přístup médií a výzkumníků podléhá zákonu vážícímu veřejný zájem proti ochraně osobnosti. U Wittové se tento spor táhne od počátku tisíciletí; v roce 2002 šlo o to, zda lze zveřejnit 181 stran z celkového svazku. Pro srovnání: písničkář Wolf Biermann, další prominentní cíl Stasi, v rozhovoru zmínil 50 000 stran vlastního spisu. Wittová nebyla absolutním extrémem. Byla ale pravděpodobně nejslavnější sportovkyní, jejíž intimní život režim zdokumentoval s přesností na minuty.
Co zůstává po svazku „Flop“
Wittová dnes žije v Berlíně, veřejně vystupuje zřídka. K minulosti se vyjadřuje opatrně, ale bez popírání. Její příběh není jen o krasobruslení ani jen o Stasi. Je o systému, který si z lidí dělal současně ikony i vězně, a o ceně, kterou za to platili ti, kdo se rozhodli v tom systému uspět.
Sedm minut v hotelovém pokoji. Tisíce stran ve svazku. Dvě olympijská zlata. Jedna žena, která si svobodu vyjednávala po centimetrech, a režim jí za každý centimetr naúčtoval řádek ve spisu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný