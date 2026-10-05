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Agáta Hanychová ukázala proměnu pokoje svých dcer. Jeden detail u Mii okamžitě upoutá pozornost

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Agáta Hanychová znovu nechala své sledující nahlédnout do pokoje dcer Mii a Rozárky. Prostor se postupně mění spolu s tím, jak obě dívky rostou. Vedle části určené na hraní nyní zaujme především toaletní stolek devítileté Mii, na kterém už nechybí kosmetika.
Agáta Hanychová ukázala proměnu pokoje svých dcer. Jeden detail u Mii okamžitě upoutá pozornost

Agáta Hanychová ukázala proměnu pokoje svých dcer. Jeden detail u Mii okamžitě upoutá pozornost

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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