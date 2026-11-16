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Agáta Hanychová se rozhodla změnit svůj život. Po čtyřicítce sekla s alkoholem, jedna závislost jí ale zůstala

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Influencerka Agáta Hanychová v příštím roce oslaví 42 let. Právě její věk ji inspiroval k tomu, aby tak trochu změnila svou životosprávu. Pro portál Expres prozradila, že chce zatočit i se svou závislostí. Zatím se jí to ale podařilo jen částečně.
Agáta Hanychová se rozhodla změnit svůj život. Po čtyřicítce sekla s alkoholem, jedna závislost jí ale zůstala

Agáta Hanychová se rozhodla změnit svůj život. Po čtyřicítce sekla s alkoholem, jedna závislost jí ale zůstala

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:32

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