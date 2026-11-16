Agáta Hanychová se rozhodla změnit svůj život. Po čtyřicítce sekla s alkoholem, jedna závislost jí ale zůstala

Influencerka Agáta Hanychová v příštím roce oslaví 42 let. Právě její věk ji inspiroval k tomu, aby tak trochu změnila svou životosprávu. Pro portál Expres prozradila, že chce zatočit i se svou závislostí. Zatím se jí to ale podařilo jen částečně.
Po čtyřicítce máte dvě možnosti: buď začnete žít zdravěji než doposud, nebo budete čím dál více pociťovat přibývající únavu, trápit se bolestmi a uvědomovat si, že už to zkrátka není, co bývalo. Agáta Hanychová se rozhodla pro změnu. Stojí ji to velké úsilí, ale zdá se, že je s výsledky zatím víc než spokojená.
Přísnější jídelníček a sbohem závislostem
Agáta Hanychová nepatří mezi lidi, kteří by museli hubnout nebo svou postavu výrazně měnit. To ale neznamená, že dodržuje zdravý životní styl a že se ve svém těle cítí dobře. Její pracovní tempo je vysoké a právě proto se nikdy moc nesoustředila na to, co jí a pije.
Agáta Hanychová přiznala, že v minulosti bojovala s dietami a hladověním. Nyní se zaměřuje na zdravější stravování a pravidelný pohyb. Foto: Pavel Gwužď/Nextfoto
„Já jsem nikdy nejedla úplně zdravě, pila jsem energetické nápoje, hodně jsem kouřila. A teď prostě jím, hlídám si bílkoviny, tuky, a najednou je to na tom těle vidět,“ uvedla pro výše zmíněný portál.
Až teprve nedávno si bývalá modelka uvědomila, že
zdravý jídelníček tvoří drtivou část úspěchu: dodá tělu energii, hlavě se lépe myslí a navíc se k lepšímu změní i postava. Výhod je spousta a jakmile si to člověk uvědomí, chce v tom přirozeně pokračovat. Hanychová prozradila, že chodí i do fitka, kde si dá pořádně do těla. Kvůli tomu sice bývá pořádně unavená, ale zato se cítí skvěle.
Protože si chce udržet zdraví co možná nejdéle, rozhodla se seknout i s alkoholem. Podařilo se jí omezit také energetické nápoje, s kouřením cigaret už je to ale horší.
„ pochlubila se influencerka. Vysadila jsem alkohol, cigarety se snažím (vyřadit), to ještě nejde. Energeťáky se taky snažím omezit. To tělo je hned takové fresh a mysl také,“ Svým “holčičkám” dala radu
Agáta se živí sociálními sítěmi, není tedy divu, že svou cestu za zdravějším tělem okomentovala i na svém instagramovém profilu.
“Prošla jsem si snad tisícem diet, hladověním a výčitkami. Vždycky jsem sportovala, ale jednu zásadní věc jsem dělala špatně. Nejedla jsem. A při každém ze svých tří těhotenství jsem přibrala 20 až 25 kilo. Takže moc dobře vím, jaké to je začínat znovu. Myslela jsem si, že když nebudu jíst, budu hubená. Jenže pak přišlo prosecco, čokoláda, výčitky a zase hladovění nebo ještě víc cvičení. A takhle pořád dokola skoro 30 let,” přiznala influencerka.
Svým fanynkám, kterým říká holčičky, poradila, aby nehladověly, ale jedly zdravě, ideálně úplně vyřadily alkohol a hýbaly se. Agáta největší změny na svém těle uviděla tehdy, když si odepřela skleničky prosecca a další alkohol.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, Expres.cz, Instagram Agáty Hanychové