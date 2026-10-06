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Agáta Hanychová přiznala napíchané rty i botox v čele. Pak se rozplakala kvůli fanynce, která třináct let nevyšla z domu

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Agáta Hanychová v rozhovoru pro bez obalu pojmenovala své estetické úpravy a ve stejné větě přepnula k příběhu, u kterého se jí zlomil hlas.
Agáta Hanychová

Agáta Hanychová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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