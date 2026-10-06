Agáta Hanychová přiznala napíchané rty i botox v čele. Pak se rozplakala kvůli fanynce, která třináct let nevyšla z domu

Bývalá vicemiss a influencerka Agáta Hanychová se na akci bývalých královen krásy rozpovídala o svém vzhledu. VIP život zaznamenal, že mluvila i o zkrášlovacích procedurách, které postoupila: zvětšené rty, „litry botoxu v čele“ a operace horních víček, kterou jí podle jejích slov doporučila lékařka. Žádné mlžení, žádné „jen se o sebe starám“. Jenže rozhovor neskončil u rtů. Hanychová začala mluvit o ženě jménem Martina, kterou potkala na své zahradě mezi dvaceti fanynkami, a v tu chvíli se rozplakala. Martina jí řekla, že je poprvé za třináct let venku, protože konečně sehnala hlídání pro svou těžce postiženou dceru Amálku.
Rty, botox, víčka, a žádné omluvy
Hanychová mluví o estetických zákrocích způsobem, který v českém showbyznysu není úplně běžný. Nepoužívá mlhavé formulace, neschovává se za „přirozenou péči“. V rozhovoru pro Super.cz přiznala napíchané rty a dodala, že se cítí líp „i po tom litru botoxu, co mám v čele“. O kolegyni Lucii Šlégrové řekla, že rty má taky, a shrnula to jednou větou: „Ani jedna se tím netajíme.“ Jedinou plastickou operací, kterou absolvovala, jsou podle ní upravená horní víčka. Nešlo prý o estetický rozmar, doporučila jí to lékařka.
Na své zahradě uspořádala setkání pro dvacet fanynek. Mezi nimi byla Martina. Tichá, nenápadná. Řekla Hanychové jednu větu: že je po třinácti letech venku. Třináct let bez možnosti jen tak odejít na pár hodin z domu, protože její dcera Amálka potřebuje nepřetržitou péči dvacet čtyři hodin denně. Podle veřejné sbírky na platformě Znesnáze21 má Amálka dětskou mozkovou obrnu, těžkou mentální retardaci a epilepsii. Váží sto kilogramů, má zasažené tři končetiny, trpí silnými křečemi a v noci mívá epileptické záchvaty.
Sama se neoblékne, neumyje, stále potřebuje pleny. Její mentální úroveň odpovídá zhruba tříletému dítěti. Martina to všechno zvládá sama. Otec Amálky se po rozvodu přestal o dceru starat. Pracovat zvládá Martina jen pár dní v měsíci, s hlídáním jí občas pomáhají rodiče. Hanychová v rozhovoru zdůraznila jednu věc: „Martina nic nechtěla.“ Přišla na setkání, nic neprosila. Přesto, nebo právě proto, se influencerka rozhodla jednat.
Od slz ke konkrétní pomoci
Tady se příběh láme. Hanychová nezůstala u emocí před kamerou. Už 8. září odvysílala podcastovou epizodu s Martinou, kde detailně popsala její situaci a do popisu vložila přímý odkaz na sbírku. Peníze mají pokrýt auto a přídavný elektrický pohon k invalidnímu vozíku, protože přesuny Amálky do auta jsou pro Martinu fyzicky už téměř nezvládnutelné. Na stránce sbírky jsou veřejně viditelné vzkazy dárců, kteří děkují „Agátě za zprostředkování“. To není emoční deklarace, to je měřitelný mobilizační efekt.
Příběh Martiny otevírá i širší otázku: v Česku žijí tisíce pečujících rodičů v podobné situaci. Stát nabízí několik nástrojů, o kterých se málo mluví:
- Příspěvek na péči – rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce podle zákona o sociálních službách.
- Odlehčovací služby – registrované služby, jejichž cílem je dát pečující osobě nezbytný odpočinek. Hledat je lze v Registru poskytovatelů sociálních služeb na portálu veřejné správy.
- Příspěvek na mobilitu – pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.
- Příspěvek na zvláštní pomůcku – pokrývá i úpravu motorového vozidla, tedy přesně to, co Martina potřebuje.
Pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra funguje bezplatná poradna NAUTIS a portál AutismPort s mapou služeb po celé republice. Hanychová v jednom rozhovoru stihla přiznat botox i rozbrečet se nad cizím osudem. Jedno bez druhého by byla jen další celebrity story. Dohromady je to důkaz, že influencerský dosah může mít i jinou funkci než prodávat rtěnky, když za ním stojí konkrétní číslo účtu a žena, která třináct let neviděla ulici.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová