Agáta Hanychová práskla sestru v přímém přenosu. O Kordulu se zajímá syn známého hereckého páru

Stačila půlhodina na akci bez kamer a bez záznamu. Přesně tolik času strávila Agáta Hanychová s Františkem Prachařem na talkshow Koťák NOT Live, která se konala 19. září 2026 v pražské Nové Spirále. Během rozhovoru se mladý herec a hudebník podle Agátiných slov opakovaně
vyptával na její mladší sestru Kordulu a označil ji za „hrozně hezkou“. Pikantní detail, který by za normálních okolností zůstal mezi čtyřma očima, Agáta bez váhání vytáhla v přímém přenosu, a rovnou přihodila i druhou bombu: Kordula je aktuálně nezadaná. Proč zrovna Prachař a Stropnická budí takový rozruch
Kdyby šlo o dvě nepropojené rodiny, celá epizoda by sotva přesáhla hranici drobného drbu. Jenže tady se příběhové linie protínají způsobem, který český showbyznys dobře zná.
František Prachař je synem hereckého páru David Prachař a Lindy Rybové, dvou výrazných tváří českého divadla i filmu. Zároveň je mladším nevlastním bratrem Jakuba Prachaře, s nímž byla Agáta Hanychová v manželství a s nímž má dceru Miu.
Případný románek mezi Františkem a Kordulou by tedy nepředstavoval nové spojení dvou vzdálených světů. Spíš další vrstvu už jednou propletených rodinných větví: Žilková-Stropnická na jedné straně, Prachařovi na druhé. Právě tahle konstelace dodává jinak banálnímu „kdo se na koho ptal“ mediální náboj.
Co přesně Agáta v živém vysílání řekla, a co na to Kordula
Podle
Blesk.cz Agáta v živém vysílání vylíčila, jak s Františkem seděla na Koťák NOT Live a on se vytrvale zajímal o Kordulu. Současně veřejně odhalila, že její sestra momentálně nikoho nemá, tedy informaci, kterou Kordula sama nikde nesdílela.
Veronika Žilková v témže vysílání doplnila zprostředkovanou reakci mladší dcery. Když jí prý Františkův zájem přišla sdělit jako zajímavý drb, Kordula měla odpovědět s ironickým odstupem:
Nadšení z toho rozhodně nečišelo. „A co jako, mám si to dát do životopisu?“
Sama Kordula se k celé situaci veřejně nevyjádřila. Podle
iDNES.cz Žilková výslovně říká, že její mladší dcera s médii běžně nekomunikuje a že jí chce dopřát klid. V době, kdy celá kauza vyplavala na povrch, navíc Kordula pobývala na Erasmu ve Španělsku, takže na sestřino prozrazení nemohla reagovat ani fyzickou přítomností. Agátino prozrazování soukromí sestry má svou historii
Současný incident vypadá jako déjàvu. Už v září 2022 Agáta během instagramového živého vysílání
prozradila, že Kordula má přítele, tehdy šlo o jistého Damiana. Žilková ji při tom viditelně brzdila, ale marně. Vzorec se opakuje: soukromá informace, živý přenos, veřejnost se dozví dřív, než dotyčná stihne zareagovat.
Mezi sestrami přitom panuje napětí, které Agáta sama přiznala jen pár dní před celou aférou. V rozhovoru pro Blesk 23. září 2026 popsala, že se
s Kordulou pohádaly a nějakou dobu spolu nekomunikovaly. Spouštěčem měla být „malichernost“. Zda za napjatou atmosférou stojí právě Agátina tendence ventilovat sestřino soukromí před tisíci diváků, zůstává otevřenou otázkou; přímá spojitost doložená zatím není. Kdo je František Prachař a proč se o Kordulu zajímal přes Agátu
Osmnáctiletý student konzervatoře, herec a muzikant. V dubnovém rozhovoru pro Novinky.cz František otevřeně hovořil o tom, že slavné příjmení mu stejnou měrou pomáhá i přitěžuje.
Na podzim 2025 přiznal, že dosud neměl žádný vztah a je „single celý život“. O necelý rok později se poprvé objevil konkrétní veřejně popsaný zájem o konkrétní dívku. Zdroj fotografie: Nextfoto
Proč oslovil zrovna Agátu a neobrátil se přímo na Kordulu? Zdroje na tuto otázku explicitně neodpovídají. Nabízí se prostá logika situace: na Koťák NOT Live se s Agátou
osobně potkali, bavili se a František využil nejdostupnější kontakt. Kordula sama bývá veřejně i rodinně vedená spíš v tichém režimu: studuje marketing a brand management, věnuje se koním, modeling bere epizodně a podle vlastních slov „pro zábavu“. Co by případné sblížení znamenalo pro obě rodiny
Mediální potenciál celé situace je zřejmý. Dvě z nejsledovanějších showbyznysových dynastií v Česku, rod Prachařových s generacemi herců a větev Žilková-Stropnická s vlastní bohatou historií, by se propojily podruhé. Tentokrát ovšem skrze generaci, která si svou veřejnou identitu teprve buduje.
Kordula Stropnická, jednadvacetiletá dcera Veroniky Žilkové a Martina Stropnického, se zatím profiluje mimo klasický herecký svět.
Chce podnikat, zajímá ji digitální marketing, na módních přehlídkách se objevuje spíš příležitostně. Masivní medializace kolem potenciálního nápadníka jí krátkodobě zvyšuje viditelnost, dlouhodobě ale může narušit právě ten pečlivě střežený soukromý prostor, o který její matka opakovaně usiluje.
František Prachař zatím k celé věci veřejně mlčí. Veškeré informace o jeho zájmu pocházejí výhradně z Agátina převyprávění, žádné jeho vlastní potvrzení se dosud neobjevilo.
Ironická Kordulina odpověď naznačuje, že z její strany jde prozatím spíš o nezájem než o začátek čehokoli konkrétního. Ale právě tak vypadají příběhy, které český bulvár sleduje měsíce, a Agáta Hanychová jim právě dodala první kapitolu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová