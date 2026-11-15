Adrian z Rockyho letos oslavila 80 let. Talia Shire stále točí filmy a její synové pokračují v rodinné tradici

Talia Shire zaujala diváky jako plachá prodavačka Adrian ve filmové sérii Rocky a Connie v mafiánském Kmotrovi. Letos v dubnu oslavila osmdesátiny, před kamerou se ale objevuje dál. Z někdejší zakřiknuté dívky je dnes žena, která pomohla přepsat scénář Kmotra, a showbyznysu se úspěšně věnují i její synové.
Návrat před kameru
Do důchodu se rozhodně nechystá. V roce 2024 hrála ve snímku Megalopolis, který natočil její bratr Francis Ford Coppola. O rok později se objevila na Netflixu ve filmu Babičky, kde dostala roli bývalé jeptišky Terezy. Zahrála si také v komedii That’s Amore! s Johnem Travoltou, která má mít premiéru koncem letošního roku.
Rocky navíc letos slaví padesát let od premiéry a letos v listopadu se vrátil do kin. Právě s tímto hitem si ji lidé spojují nejvíc, nedávno ho objevil i její vnuk. „Do toho filmu se úplně zažral. A pak na mě taky byl hodnější,“ přiznala. „Mám pocit, že až mi bude osmdesát, zazvoní telefon a někdo mi řekne, že se točí další Rocky,“ řekla před lety. 19. listopadu do kin zamíří také životopisný film Já, Rocky, kde ji zahraje mladá herečka
Kiki Seto.
Útěk z plachosti
Postava ostýchavé prodavačky ze zverimexu dostala jméno Adrian Pennino po jejím dědovi Francescu Penninovi. K natáčení Rockyho se tehdy vrátila pouhé čtyři měsíce po porodu syna Matthewa. S rolí uzavřené dívky měla hodně společného z vlastního dospívání.
„Když jsem byla na střední škole, byla jsem hrozně plachá. Pokaždé, když se na mě někdo podíval, ucítila jsem to. Rozhodně jsem nebyla typ roztleskávačky,“ řekla před lety. Na obrazovce ji diváci znají s krátkými tmavými vlasy, dnes už ale vypadá jinak. Nosí dlouhé šedivé vlasy s ofinou . Za hlavní ženskou roli v Rockym získala druhou nominaci na Oscara.
Změna ve scénáři
V oscarovém Kmotrovi si zahrála sestru Michaela Corleona. Stejný vztah tak měla s režisérem Francisem Fordem Coppolou i ve skutečnosti. Ve scénáři druhého dílu měla postava Kay původně samovolně potratit. Talia Shire ale bratrovi navrhla, aby šlo o potrat úmyslný, protože to Michaela raní víc. Coppola souhlasil a jako poděkování pro ni napsal scénu, ve které Connie v slzách prosí bratra, aby odpustil Fredovi.
Právě za Kmotra II z roku 1974 pak dostala svou první nominaci na Oscara za vedlejší roli. Zůstává tak jedinou osobou, kterou k nominaci dovedl vlastní sourozenec jako režisér. „Je to ten nejlepší režisér na světě. Tečka,“ řekla o něm.
Rodina filmařů
Příjmení Shire má po prvním manželovi. Skladatele Davida Shira si vzala v roce 1970 a manželství jim vydrželo deset let. Společně mají syna Matthewa, který se narodil v roce 1975. Její druhý muž, producent Jack Schwartzman, zemřel v roce 1994 na rakovinu slinivky. Z tohoto vztahu má syny Jasona a Roberta. Oba dnes hrají a dělají hudbu. V roce 2016 si navíc zahrála ve filmu Dreamland, který Robert napsal a produkoval. Nicolas Cage je její synovec a Sofia Coppola zase neteř.
Prima Rockyho uvede v soboru 14. listopadu ve 22:45, repríza bude na Prima COOL v pátek 20. listopadu ve 20:15.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (leinetal24.de, people, wikiwand, webull.ca).