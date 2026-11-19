Jiří Procházka naposledy skončil na podlaze po levé ruce Carlose Ulberga. Jeho příští soupeř mezitím odjel tři zápasy a ani jeden z nich nedošel k verdiktu rozhodčích. Teď o tom mluví Israel Adesanya, dlouholetý tréninkový partner Navaja Stirlinga. Českému bojovníkovi nechává jedinou cestu k výhře a popsal ji slovy, která v televizní předpovědi nezaznívají často. Redakce MMAmag prošla zápasové bilance obou mužů na Sherdogu a postavila je vedle toho, co Adesanya tvrdí.
Jediná cesta: udělat z toho rvačku
Adesanya, bývalý šampion UFC ve střední váze, zveřejnil video na svém kanálu na YouTube 18. listopadu 2026. Podle přepisu brazilského serveru SuperLutas v něm řekl: „Myslím, že podle toho, co vidím, je to jediná cesta, jak může Jiří vyhrát: udělat z toho psí rvačku.“ Výrok tedy prošel přes zahraniční médium, nikoli přes přepis originálu.
Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 32-6-1 a bývalý šampion UFC, nastoupí proti neporaženému 29letému Novozélanďanovi Stirlingovi (11-0) 21. listopadu 2026 v ABHA Areně v Dauhá. Podle průvodce turnajem Qatar Tourism jde o pětikolový hlavní zápas turnaje UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling. Tip zůstává Adesanyovým tvrzením. Sám Procházka o Stirlingovi podle Sherdogu dřív řekl, že je to jako zápasit s mladší verzí sebe sama.
Adesanya přitom není nestranný pozorovatel. Stirling je jeho parťák z tělocvičny.
Proč o Stirlingovi mluví zrovna on
Oba patří k City Kickboxing, novozélandskému týmu z Aucklandu. UFC ve svém profilu Stirlinga připomíná, že z téhle tělocvičny vzešli Adesanya, Dan Hooker i Carlos Ulberg, tedy muž, který Procházku naposledy položil. Adesanya hodnotí člověka z vlastní šatny.
Redakce MMAmag porovnala popisy jeho starších videí z téhož kanálu: v popisu videa z 29. července 2026 vystupoval Stirling jako dlouholetý tréninkový partner, 1. srpna 2026 Adesanya reagoval na jeho výhru nad Janem Błachowiczem. Tip tak přichází od zaujatého, zato dobře informovaného člověka.
Co na to čísla z roku 2026
Adesanya si vlastní předpověď hned zmírnil. Podle serveru SuperLutas dodal: „Nav v UFC ještě nebyl v takové přestřelce v takové míře.“ Pětikolový hlavní zápas Stirling v UFC skutečně zatím nešel.
Zbytek roku ale mluví pro něj. Stirling odjel v roce 2026 tři zápasy a všechny vyhrál TKO: 28. března nad Brunem Lopesem ve 2. kole v čase 4:05, 20. června nad Ionon Cutelabou ve 2. kole v čase 3:23 a 1. srpna nad Błachowiczem v 1. kole v čase 2:56. Procházka má za rok 2026 jediný záznam, prohru KO s Ulbergem 11. dubna v 1. kole v čase 3:45 na UFC 327; stejný výsledek uvádí i protokol floridské atletické komise. Zakončovat umí oba: Procházka má 28 z 32 výher na KO nebo TKO, Stirling 7 z 11 a nula porážek.
Pro jednoho z nich znamená večer v Dauhá podstatně víc než řádek v bilanci.
Co se stane, když se Adesanya trefí
ANALÝZA Procházka vyhrál titul 12. června 2022 na UFC 275, kdy Glovera Teixeiru donutil ke vzdání škrcením zezadu v 5. kole. Od té doby jeho zápasy končí předčasně v obou směrech, naposledy v dubnu 2026 porážkou KO. V náhledu oficiálního rankingu UFC redakce MMAmag ke dni 19. listopadu 2026 dohledala Procházku na 2. a Stirlinga na 5. místě polotěžké divize.
Druhá porážka v řadě by proto byla víc než škrt v tabulce. Jak dlouho by Procházku držela mimo hru o pás, dopředu říct nelze. UFC proti němu staví neporaženého mladíka z týmu, který ho naposledy srazil. Parťák z City Kickboxing jde do oktagonu s plánem z tělocvičny, Čech s vlastním chaosem. 21. listopadu 2026 jeden z těch dvou přístupů neobstojí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek