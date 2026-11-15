Adesanya po sérii porážek změnil tým a chystá comeback. V prosinci ho čeká neporažený Shara Bullet

Za ním jsou čtyři prohry v řadě, konec v gymu, který ho vychoval, a před ním 5. prosince 2026 Rijád. Adesanya tam nejde jako král, ale jako zkouška. A pověst, na které se jeho soupeř veze, čísla nepotvrzují. Kartu turnaje, zápasové záznamy i staré rozhovory soupeřova trenéra prošla redakce MMAmag.
Shara Bullet má v kariéře jednu věc, o které se mlčí
UFC, největší světová MMA organizace, oznámila zápas během turnaje UFC Vegas 124. Informoval o tom MMA Fighting 8. listopadu 2026, hlavní kartu téhož dne zveřejnila i saúdská státní agentura SPA. Jde o hlavní zápas večera UFC Fight Night v aréně v Rijádu 5. prosince 2026, střední váha do 84 kg, na pět kol. Titul v oznámených zdrojích uveden není.
Shara Magomedov, přezdívaný Shara Bullet, je 32letý ruský bojovník ve střední váze s bilancí 17-1-0, v UFC 6-1-0. V oficiálním žebříčku UFC je patnáctý, Adesanya devátý. V jeho profilu na webu UFC a v záznamu na Sherdogu redakce MMAmag dohledala jedinou porážku: 1. února 2025 v Rijádu prohrál s Michaelem Pageem jednomyslným rozhodnutím 30-27, 30-27, 29-28. Neporažený tedy není. Od té doby přidal dvě výhry, nad Michelem Pereirou a Marcem-Andrém Barriaultem.
Že Adesanya po čtyřech prohrách v řadě není nebezpečný, si nemyslí zrovna ten, kdo by to měl tvrdit nejhlasitěji: trenér jeho soupeře.
Soupeřův trenér řekl o Adesanyovi něco, co se od něj nečekalo
Gor Azizjan, zakladatel a hlavní trenér gymu Gor MMA a kouč Shary Magomedova, dostal 16. října 2026 od ruské Match TV otázku, jestli může Adesanya na sérii porážek ještě někoho překvapit. Odpověděl v překladu redakce takto: „Samozřejmě je nebezpečný. Dobrý striker. To, že je na sérii porážek… Neprohrával přece s bojovníky z ulice. Adesanya je pořád dobrý bojovník, v žádném případě se nevyplatí nikoho podceňovat“. Z rohu, který si tenhle zápas vyprosil, to zní jako brzda.
Ještě 30. října 2024 přitom týž Azizjan pro Telecom Asia mluvil o Adesanyovi jako o důkazu: pokud ho Shara porazí, všichni pochopí, že je nejlepší striker divize. Do obou starších rozhovorů nahlédla redakce MMAmag i kvůli datu 19. září 2026, kdy trenér tamtéž spekulace o zápase mírnil slovy „Smlouva ještě podepsaná není; jsou to všechno fámy“. Marketingová ambice, pak opatrnost, teď respekt. Výzvy Adesanyovi podle CBS Sports Magomedov poslal v roce 2024 a znovu v červnu 2026.
Jenže čísla z posledních tří let ukazují na muže, který neprohrál jen čtyřikrát. Prohrál jinak než dřív.
Tři roky bez zvednuté ruky a jedno číslo, které bolí nejvíc
Ze zápasových záznamů na Sherdogu, které redakce MMAmag prošla, plyne poměr tři ze čtyř: tři z posledních čtyř porážek skončily před limitem.
|Soupeř
|Datum
|Způsob porážky
|Sean Strickland
|9. 9. 2023
|jednomyslné rozhodnutí
|Dricus du Plessis
|17. 8. 2024
|submise, 4. kolo, 3:38
|Nassourdine Imavov
|1. 2. 2025
|TKO, 2. kolo, 0:30
|Joe Pyfer
|28. 3. 2026
|TKO, 2. kolo, 4:18
Předtím měl v MMA jen dvě prohry: na body s Janem Błachowiczem a TKO od Alexe Pereiry. Jedna ze dvou před limitem, teď tři ze čtyř. Na trend je těch zápasů málo, na varování dost.
V červenci 2026 oznámil odchod z City Kickboxing a poprvé v kariéře v UFC mu bude v rohu stát jiný hlavní kouč. V přepisu tréninkového vlogu, který zveřejnil web MMA Fighting, tvrdí, že se cítí nejlíp za dlouhou dobu. Jeho slova, ne výsledek.
Pátá porážka v řadě by Adesanyovi vzala víc než ranking
ANALÝZA O pás se 5. prosince nehraje. Hraje se o to, kým kdo bude druhý den. Patnáctý muž divize dostal devátého, a to je v UFC klasický způsob, jak jméno zároveň prodá kartu a změří vyzyvatele.
Precedens je čerstvý. Nassourdine Imavov se po výhře nad Adesanyou v únoru 2025 podle měsíčního přehledu UFC posunul do nejužší debaty o titulové šanci. Zaručený titulový zápas z toho ale nebyl a jedna výhra nad bývalým šampionem z patnácté pozice ho nezaručí ani Magomedovovi. Oznámení částku za zápas neuvádějí.
Pro Adesanyu je sázka jiná. Pátá porážka v řadě by z něj udělala jméno, na kterém si ostatní dělají kariéru. Zkouška v Rijádu měří oběma směry: jestli Shara Bullet patří k elitě, a jestli bývalý král ještě umí být něco víc než měřítko pro druhé.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s kartou turnaje na CBS Sports, oznámením MMA Fighting a Saudi Press Agency z 8. listopadu 2026, profilem Shary Magomedova na webu UFC, zápasovou historií obou bojovníků na Sherdogu a oficiálním rankingem UFC, vše ve stavu ke 13. listopadu 2026. Přímé otevření stránky turnaje na ufc.com vracelo chybu 403, potvrzení zápasu proto stojí na uvedených zdrojích. Do výpočtu vstoupily 4 poslední porážky Adesanyi (Strickland 9. 9. 2023 rozhodnutí, du Plessis 17. 8. 2024 submise, Imavov 1. 2. 2025 TKO, Pyfer 28. 3. 2026 TKO, tedy 3 ze 4 před limitem) a dvě předchozí (Błachowicz 6. 3. 2021 rozhodnutí, Pereira 12. 11. 2022 TKO, tedy 1 ze 2), přičemž rozhodnutí se počítá jako zápas dovedený do limitu a malý počet zápasů omezuje vypovídací sílu srovnání. Výrok Gora Azizjana pochází z Match TV z 16. října 2026 a do češtiny ho přeložila redakce; Adesanyovo vyjádření o novém kempu je převzato z přepisu tréninkového vloga na MMA Fighting, protože původní video se otevřít nepodařilo. Článek neuvádí výdělky, protože veřejný doklad o výplatách k turnaji nebyl nalezen a kurz se neuplatnil; nezabývá se zbytkem karty ani tím, zda by výhra Magomedovovi titulovou šanci skutečně přinesla, a reakci Adesanyi či jeho týmu na Azizjanův výrok se dohledat nepodařilo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka