Adéla Gondíková slaví 53. narozeniny: Manželka Jiřího Langmajera je stále nádherná a velmi aktivní

Adéla Gondíková 19.8. oslavila 53. narozeniny. Herečka a moderátorka i po letech drží tempo v rádiu, na jevišti i doma po boku Jiřího Langmajera.
V českém showbyznysu, kde se vztahy mění někdy až absurdně rychle, působí Gondíková jako člověk, který si na nic nehraje a nemusí nic přikrášlovat, a to považujeme na In-Lifestyle za hodně zajímavé. Možná i proto její narozeniny nevyvolávají jen gratulace, ale také zvědavost, jak si ten den vlastně urovná.
Humor má v jejím životě významné místo
Adéla Gondíková se narodila 19. srpna 1973 v Sokolově a za sebou má roky práce v televizi, rádiu i divadle. S Jiřím Langmajerem, jehož si vzala v roce 2019, patří mezi stabilní páry české herecké scény a nedávno spolu na instagramu s humorem jim vlastním smetli ze stolu řeči o domnělé krizi.
Tam, kde známé dvojice často sahají po mlčení, případně po podrážděných reakcích, tihle dva zvolili legraci. Ukazují to ostatně i další jejich videa na instagramu, kde jsou v posledních letech oba o dost aktivnější než dříve. Ukazují z velké části pracovní věci, ale i různé záběry z jejich výletů a dovolenkové chvilky.
S kým žije Robert Záruba, který slaví 59 let: Láska z ČT trvá už 15 let a s Fridrichovou mají 2 dcery
Práce ji drží v tempu i po padesátce
Gondíková rozhodně nepatří k těm, kdo by jubileum vzali jako důvod k velkému bilancování. Už dřív bylo patrné, že narozeniny často tráví v práci. Super.cz před časem připomněl, že své narozeniny slavila i během natáčení seriálu Sestřičky. Místo velkých oslav tehdy řešila natáčecí den a drobné dárky od kolegů. Kromě toho prozradila, že si potrpí spíš na praktické věci než na něco extravagantního.
U Adély Gondíkové nejde jen o věk v občance. Podstatnější je, že si i po letech drží profesní rytmus, od herectví až po rozhlas. Stále moderuje oblíbený pořad Blízká setkání na Českém rozhlase, loni ji mohli diváci vídat v seriálu ZOO Nové začátky a také se objevila ve filmu Na horách, jak ukazuje i její přehled na ČSFD. Hraje také v divadle, konkrétně v Divadle Kalich, Divadle Lucie Bílé a je také součástí Divadelní společnosti Háta.
Její styl stárnutí je v českém prostředí spíš výjimka
Na českých celebritách bývá často znát tlak, aby i obyčejné narozeniny proměnily v událost. U Gondíkové to tak vůbec nevypadá. Už při padesátinách v rozhovoru říkala, že není typ na oslavy, při nichž je člověk středem pozornosti. To dobře sedí i k dnešku. Její veřejný obraz nestojí na tom, že by si za každou cenu vyráběla velké momenty. Diváci vědí, co od ní čekat: humor, civilnost a schopnost netlačit emoce zbytečně přes hranu.
Ostatně její životní motto asi málokoho překvapí: S humorem jde všechno líp. A vtipně před časem komentovala i to, jak vlastně vnímá své stárnutí. „Myslím, že se to celý hrozně změnilo a mění se to každý den. Každý den stárnu před očima, stresuje mě to neskutečným způsobem a nevím, co s tím mám dělat,“ řekla pro eXtra.cz s velkou nadsázkou. Podle našeho názoru vypadá na svůj věk skvěle, a dokud si udrží svůj pověstný optimismus a úsměv na rtech, ani nějaká ta vráska navíc nebude hrát velkou roli.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Adéla Gondíková slaví 53. narozeniny: Manželka Langmajera stále vypadá skvěle a drží si tempo ve všech ohledech byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.