Addison Montgomery měla být ta, kterou budeme nenávidět. Kate Walsh z ní udělala jednu z nejzajímavějších žen Grey's Anatomy

Jen málokterý seriálový příchod dokáže během několika vteřin změnit všechno, co si publikum myslelo o hlavních hrdinech. Na konci první série Grey's Anatomy se to podařilo ženě s dokonale upravenými vlasy, sebejistým výrazem a větou, která Meredith Grey definitivně připomněla, že její milostný příběh má ještě jednu zásadní účastnici.
Addison Montgomery přišla jako Derekova manželka. Pro část diváků byla v tu chvíli především překážkou mezi Meredith a McDreamym. Jenže Kate Walsh, která 13. října slaví 59. narozeniny, udělala z původně nevděčné role mnohem víc než seriálovou rivalku.
Nejlepší seriálové protivnice nejsou jednorozměrné
Když se Addison objevila, příběh byl vyprávěný převážně z perspektivy Meredith. Ta se zamilovala do charismatického lékaře a teprve později zjistila, že jeho manželství není tak úplně minulostí. Pro diváka bylo snadné ztotožnit se s jejím šokem a Addison automaticky zařadit mezi komplikace, které by bylo vhodné rychle odstranit.
Jenže scénář jí postupně začal přidávat vlastní život. Ukázalo se, že je mimořádně schopná lékařka, dokáže být vtipná, nejistá, tvrdohlavá i zranitelná. A že manželství, které se rozpadá, nebývá jednoduchá pohádka o jednom hodném a jednom zlém člověku.
Právě tahle komplikovanost z ní udělala mnohem přesvědčivější postavu. Mohla udělat chybu a současně zůstat člověkem, kterému dokážeme rozumět. Seriál ji nenechal existovat pouze jako něčí manželku.
Dokonalá chirurgyně s nedokonalým soukromím
Addison je špičková specialistka v porodnictví a neonatální chirurgii. V práci působí rozhodně, rozumí své profesi a neváhá převzít odpovědnost. V osobním životě ale často tápe způsobem, který ostře kontrastuje s její profesní jistotou.
A právě tento rozdíl její postavu dlouhodobě držel nad vodou. Nebylo nutné dělat z ní bezchybnou superženu, aby působila silně. Její schopnost řešit složité lékařské případy existovala vedle nepovedených vztahů, žárlivosti, výčitek a hledání vlastního místa.
Někdy byla nesnesitelná. Jindy měla ve sporu pravdu, i když diváci původně fandili někomu jinému. Postupně bylo stále těžší udržet si jednoduché rozdělení na dobrou Meredith a špatnou Addison.
Private Practice jí dovolilo být hlavní hrdinkou
V roce 2007 se Kate Walsh přesunula do vlastního spin-offu Private Practice. Addison opustila Seattle a začala novou profesní i osobní kapitolu v Los Angeles. Seriál běžel šest sezon až do roku 2013.
Byl to logický krok pro postavu, která už dávno přerostla funkci milostné překážky. Private Practice jí nabídlo příběhy zaměřené na lékařskou etiku, rodičovství, plodnost, komplikované vztahy i obtížná rozhodnutí, ve kterých neexistuje snadná správná odpověď.
Zároveň ukázalo, že Addison nemusí být nejzajímavější pouze v kontrastu s Meredith. Dokáže nést vlastní seriál a vlastní svět, ve kterém jsou její chyby, rozhodnutí i úspěchy důležité samy o sobě.
Postava, která se po letech stále dokáže vrátit
Grey's Anatomy má zvláštní schopnost vracet do hry známé tváře, ale Addison patří mezi návraty, které mají skutečnou emocionální historii. Objevovala se znovu i v dalších sezonách, včetně roku 2026, kdy se v epizodě „Strip That Down“ vrátila do nemocnice Grey Sloan.
V rozhovoru pro magazín Shondaland Kate Walsh popsala, že tentokrát bylo zajímavé zahrát Addison v situaci, kdy sama potřebovala podporu. Její osobní život procházel krizí a profesní tlak spojený s poskytováním reprodukční péče v USA přidával další vrstvu.
Je to pozoruhodný posun od ženy, která kdysi vstoupila do místnosti jako sebejistá narušitelka cizí romance. O dvě desetiletí později může být mnohem zranitelnější, aniž by tím ztratila autoritu a osobnost.
Kate Walsh není jen Addison
Herečka samozřejmě vytvořila také řadu jiných rolí. Objevila se v seriálu 13 Reasons Why, v The Umbrella Academy jako výrazná postava The Handler a v Emily in Paris jako Madeline Wheeler. Její filmografie sahá od televizní komedie po dramata a žánrové projekty.
Pro mnohé diváky ale zůstane Addison tou postavou, díky které si ji zapamatovali. A není na tom nic zvláštního. Některé seriálové role přežijí samotnou dobu vysílání, protože jejich vývoj diváci prožívají téměř jako historii skutečného člověka.
Při zpětném sledování prvních řad Grey's Anatomy je proto docela zábavné pozorovat, jak jsme byli připraveni Addison nesnášet. A jak rychle se ukázalo, že dostala mnohem lepší úkol: přesvědčit nás, že i žena, která vstoupí do příběhu ve špatnou chvíli, může být jednou z jeho nejlepších postav.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o seriálech, filmu a známých osobnostech najdeš na Poudrée.
Zdroje: Shondaland – Kate Walsh on Addison's Emotional Return to Grey's Anatomy [1], ABC – Grey's Anatomy: Official Series Page [2], IMDb – Kate Walsh: Biography [3].