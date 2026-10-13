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Addison Montgomery měla být ta, kterou budeme nenávidět. Kate Walsh z ní udělala jednu z nejzajímavějších žen Grey's Anatomy

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Přišla na konci první řady, představila se jako Derekova manželka a jedinou větou zbořila romantickou představu, kterou si diváci budovali celé týdny. Addison Montgomery měla všechny předpoklady stát se nenáviděnou překážkou. Kate Walsh z ní ale dokázala vytvořit postavu tak zajímavou, že nakonec dostala vlastní seriál a po letech se stále vrací.
Addison Montgomery měla být ta, kterou budeme nenávidět. Kate Walsh z ní udělala jednu z nejzajímavějších žen Grey's Anatomy

Addison Montgomery měla být ta, kterou budeme nenávidět. Kate Walsh z ní udělala jednu z nejzajímavějších žen Grey's Anatomy

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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