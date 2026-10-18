Adam Vojtěch ukázal vzácný snímek svých dětí. Malá Emilie brzy oslaví první narozeniny, syn Matyáš už pořádně vyrostl

Adam Vojtěch patří mezi politiky, kteří na sociálních sítích zveřejňují především pracovní záležitosti. Fotografie jeho dětí se proto objevují jen příležitostně. Tentokrát se do popředí dostala rodina, která se během posledních tří let rozrostla o dva potomky. Zatímco syn Matyáš Antonín oslavil v září třetí narozeniny, jeho mladší sestře Emilii Anně bude za několik dní jeden rok. Pro manžele Vojtěchovy tak letošní podzim znamená hned dvě dětská narozeninová výročí. Rodinné okamžiky jsou přitom součástí Vojtěchova života, kterou veřejnosti ukazuje podstatně méně než své politické působení.
Dcera Emilie oslaví první narozeniny
Nejmladší potomek manželů Vojtěchových přišel na svět 24. října 2025. Narození dcery tehdy politik oznámil na Instagramu a zveřejnil také její první fotografii. Holčička dostala dvě křestní jména, Emilie Anna, čímž rodiče navázali na výběr jména svého prvorozeného syna. Také Matyáš totiž nese druhé jméno Antonín. Vojtěch po narození dcery vysvětlil, že se s manželkou při rozhodování shodli na tradičnějších jménech. Výběr podle jeho tehdejšího vyjádření považovali za společné rozhodnutí obou rodičů.
Emilie se následně na veřejných fotografiích objevovala jen zřídka. Jedním z příspěvků, který vzbudil pozornost, byl červnový snímek zachycující tehdy osmiměsíční holčičku v dětském kloboučku. Vojtěch jej zveřejnil během nedělního odpočinku. Další příležitost spatřit jeho rodinu přišla v srpnu, kdy na sociálních sítích ukázal společnou fotografii z jižní Moravy. Na záběru byla vedle ministra a jeho manželky Olgy také obě děti. Právě podobné momentky připomínají, jak rychle se rodinný život politika během několika posledních let změnil.
Matyáš přišel na svět v době diplomatické mise
Prvním dítětem manželů Vojtěchových je syn Matyáš Antonín, který se narodil v září 2023. V té době jeho otec zastával funkci českého velvyslance ve Finsku. Přestože rodina tehdy žila v zahraničí, chlapec se narodil v Praze, konkrétně v porodnici U Apolináře. Šťastnou událost Vojtěch oznámil prostřednictvím společné fotografie s manželkou a novorozeným synem. Pro politika, který měl za sebou několik náročných let ve vedení ministerstva zdravotnictví, šlo o významnou osobní změnu. O založení rodiny přitom veřejně hovořil již několik let před narozením prvního potomka.
Rodina zažila život ve Finsku i návrat do Česka
Adam Vojtěch a jeho manželka Olga uzavřeli manželství v říjnu 2019. O několik let později se společně přestěhovali do Finska, kde politik od února 2022 působil jako český velvyslanec. Jeho žena se tam věnovala pedagogické činnosti a výuce češtiny. Zahraniční pobyt se tak stal důležitou etapou nejen Vojtěchovy profesní kariéry, ale také jejich společného života. Po návratu do České republiky se někdejší ministr znovu zapojil do vrcholné politiky. V prosinci 2025 se opět ujal vedení resortu zdravotnictví, tentokrát již jako otec dvou malých dětí.
Vedle ministerských povinností tak Vojtěch prožívá období, kdy jeho potomci vyžadují každodenní rodičovskou péči. Starší Matyáš už překročil hranici tří let, zatímco Emilie se teprve blíží k prvním narozeninám. Politik v minulosti hovořil také o tom, že se snaží vracet z práce domů včas, aby mohl s dětmi trávit čas. Přestože svou rodinu před veřejností zcela neskrývá, soukromé fotografie zveřejňuje spíše výjimečně. Na rozdíl od pracovních vystoupení tak zůstávají podobné snímky méně častou součástí jeho veřejného profilu. Nyní se pozornost obrací především k malé Emilii, která příští sobotu oslaví svůj první rok života.
Použité zdroje: zivotvcesku.cz, idnes.cz, cnn.iprima.cz,