Adam Vojtěch se pochlubil fotkami svých krásných dětí: Fanoušci nemohou uvěřit, jak rychle vyrostly

Adam Vojtěch během volna na jižní Moravě zveřejnil jednu z mála rodinných fotek. Vedle manželky Olgy jsou na snímku i děti Matyáš Antonín a Emilie Anna.
Rodinné momentky se u Adama Vojtěcha objevují jen velice málo, takže podobný příspěvek na sebe vždycky přitáhne pozornost. Tentokrát ještě navíc zveřejnil fotku, na níž jsou oba potomci pohromadě, což je vyloženě vzácnost. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že nejde jen o obyčejný záběr z prázdnin, ale i o drobnou zprávu o tom, jak politik skládá dohromady veřejnou roli a obyčejný rodinný život.
Vzácná fotka z Moravy ukázala děti, které veřejnost vídá jen málo
Adam Vojtěch sdílel na Instagramu snímek z dovolené na jižní Moravě s poznámkou, že s rodinou poznávají tamní místa. Na fotografii je s usmívající se manželkou Olgou, téměř tříletým synem Matyášem Antonínem a desetiměsíční dcerou Emilií Annou. Emilie se přitom na veřejnosti objevila teprve podruhé, což dobře odpovídá tomu, jak manželé Vojtěchovi s dětským soukromím nakládají.
Web Život v Česku připomněl i dřívější Vojtěchova slova o tom, že se snaží chodit domů v rozumnou dobu, aby děti ještě viděl. Což je opravdu hezké dle našeho názoru, protože malé nebudou napořád. V politickém prostředí to navíc ještě dvakrát tak nezní jako prázdná věta. U vrcholných politiků bývá rodina často vidět hlavně v kampani, tady je spíš jako pečlivě střežené zázemí, do něhož veřejnost nahlédne jen občas, když manželé usoudí, že se podělit chtějí.
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Za civilní fotkou je i příběh posledních let
Přidaný význam téhle momentky je nicméně jinde, než se na první pohled zdá. Syn Matyáš Antonín se narodil v době, kdy Adam Vojtěch působil jako český velvyslanec ve Finsku a rodina žila v Helsinkách. Dcera Emilie Anna přišla na svět loni na podzim. V několika letech se tak v jeho životě protnuly tři silné role: diplomat, znovu aktivní politik a otec dvou malých dětí.
Podle Wikipedie se po působení ve Finsku vrátil do vysoké politiky a od prosince 2025 znovu stojí v čele ministerstva zdravotnictví. Od října 2025 je zároveň poslancem. Rodinný snímek tedy nepřichází v klidném období, ale ve chvíli, kdy se jeho pracovní tempo znovu výrazně zvedlo.
U lidí z veřejného života dnes dávno neplatí, že čím víc soukromí ukážou, tím silněji to zabere, možná i naopak. Když někdo sdílí rodinu jen málo, každá taková fotka působí osobněji a méně vypočítavě. U Adama Vojtěcha je to o to výraznější, že se dlouhodobě pohybuje mezi dvěma světy – technokratickou politikou a poměrně civilním osobním vystupováním.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Adam Vojtěch se pochlubil fotkami svých dětí: Fanoušci jsou nadšení z toho, jak rychle vyrostly byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.