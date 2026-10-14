Adam Jiříček se dočkal prvního gólu v NHL. Stačilo mu šest zápasů, Ottawa schytala sedmičku

První gól přišel ve chvíli, kdy už Blues měli zápas pod kontrolou
St. Louis vedlo v závěrečné třetině v Ottawě už 6:1. Domácí obrana byla pod velkým tlakem, hosté pravidelně získávali puky a dokázali proměňovat téměř každou větší příležitost. V čase 56:32 se do střelecké pozice dostal také Adam Jiříček.
Český obránce vypálil z prostoru nad pravým kruhem a překonal brankáře Samuela Erssona. St. Louis zvýšilo na 7:1 a mladý hokejista mohl slavit první branku své kariéry v NHL. Pro výsledek zápasu už tento zásah neměl rozhodující význam, pro samotného Jiříčka však znamenal důležitý osobní milník.
Obránci totiž zpravidla nevstupují do NHL s očekáváním, že budou okamžitě pravidelně skórovat. Mnohem důležitější je jejich schopnost zvládat defenzivní povinnosti, přechod do útoku a rozhodování při rychlém napadání soupeřů. Jiříček se nyní dočkal také odměny v podobě prvního gólu.
St. Louis věří obránci, který teprve sbírá zkušenosti
Adam Jiříček patřil už během mládežnických let mezi výrazné české obranné talenty. St. Louis si ho vybralo v prvním kole draftu NHL v roce 2024 jako šestnáctého hráče celkového pořadí. Pro mladého hokejistu však přechod do zámořského profesionálního hokeje nepředstavuje jednoduchou cestu.
V NHL jsou obránci pravidelně vystaveni mnohem rychlejšímu napadání než v juniorských soutěžích. Často mají minimum času na rozehrávku a každé nepřesné rozhodnutí může vést k nebezpečné příležitosti soupeře.
Jiříček si proto musí postupně zvykat nejen na vyšší tempo, ale také na mnohem tvrdší souboje a náročnější defenzivní úkoly. První gól v šestém utkání je pěkným potvrzením jeho ofenzivních schopností. Důležitější pro další kariéru ale bude, zda dokáže pravidelně získávat důvěru trenéra Jima Montgomeryho.
Ottawa dostala lekci od tří dvougólových střelců
Zápas byl velmi úspěšný i pro další hráče St. Louis. Pius Suter, Jake Neighbours a Mason McTavish vstřelili po dvou brankách. Pavel Bučněvič přidal tři asistence a Blues dokázali využívat i chyby Ottawy v situacích, které domácí obvykle zvládají lépe.
Suter otevřel skóre dokonce v oslabení, když po zisku puku překonal Erssona. Ottawa sice zásluhou Claudea Girouxe dokázala snížit, ale McTavish ještě ve druhé třetině vrátil Blues dvoubrankové vedení.
Ve třetí části pak hosté předvedli skutečný střelecký koncert. Pro Senators šlo o tvrdý návrat do reality. Ještě o den dříve jsme vyzdvihovali jejich povedený vstup do sezony a formu brankáře Linuse Ullmarka. Proti St. Louis ovšem nastoupil Samuel Ersson a celé mužstvo tentokrát nedokázalo dostatečně pomáhat vlastní defenzivě.
Českému fanouškovi však může být výsledek Ottawy do značné míry ukradený. Pro Adama Jiříčka totiž představoval právě tento zápas první významný zápis mezi střelce NHL. A pro mladého obránce, který se teprve prosazuje do nejlepší ligy světa, jde o okamžik, na němž může stavět další sebevědomí.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NHL – Suter, Neighbours, McTavish each scores twice, Blues defeat Senators [2], St. Louis Blues – Adam Jiříček scores first NHL goal, video [3].