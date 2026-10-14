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Adam Jiříček se dočkal prvního gólu v NHL. Stačilo mu šest zápasů, Ottawa schytala sedmičku

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Adam Jiříček má za sebou večer, na který nezapomene. Dvacetiletý český obránce vstřelil svůj první gól v NHL při vítězství St. Louis Blues nad Ottawou Senators 7:2. Na premiérový zásah potřeboval pouhých šest utkání v nejslavnější hokejové soutěži světa. Blues přitom předvedli mimořádný ofenzivní výkon, když hned tři jejich hráči skórovali dvakrát. Ottawa, která do zápasu vstupovala s pěti výhrami ze šesti utkání, naopak zažila nejhorší večer dosavadní sezony.
Adam Jiříček se dočkal prvního gólu v NHL. Stačilo mu šest zápasů, Ottawa schytala sedmičku

Adam Jiříček se dočkal prvního gólu v NHL. Stačilo mu šest zápasů, Ottawa schytala sedmičku

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 07:44

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