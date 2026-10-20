Action začal prodávat za 22 Kč geniální vychytávku pro vlasy každé ženy. Účes je jak ze salonu, i když jste právě vstala

V prodejnách Action se mezi kosmetikou objevila malá krabička s nápisem Satin Bonnet. Ukrývá saténovou čepici na spaní, kterou ženy s kudrnatými vlasy znají odjakživa a kterou díky sociálním sítím objevují i ostatní. Kadeřnici vám sice nenahradí, ranní česání s ní ale může být o dost kratší.
Co za necelých 22 korun dostanete
Čepice stojí 21,90 Kč a Action ji zařadil do týdenní akce, která podle jeho webu platí do 20. října. Vybírat můžete ze dvou barev, černé a červené. Látka je z polyesteru s typickým saténovým leskem.
Na produktových fotkách je vidět, že otvor čepice lemuje široký pružný pruh z matné látky a zbytek tvoří volně nabíraný satén. Na hlavě ji drží gumička.
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Údržba je jednoduchá, čepice snese praní v pračce do 40 °C, jen do sušičky nepatří. Koupit ji ale půjde pouze v kamenných prodejnách, protože Action přes internet neprodává a jeho web slouží jako katalog.
Proč bavlněný polštář vlasům nesvědčí
Většina z nás spí na bavlně. Je příjemná a dobře saje, jenže právě savost vlasům škodí. Během noci z nich povlak odebírá vlhkost i přirozený maz, a tak bývají ráno sušší a křehčí.
Druhým nepřítelem je tření. Za noc se otočíte mnohokrát a hrubší tkanina vlas při každém pohybu trochu odře. Takový vlas se pak snadno zachytí a praskne, nejčastěji na konečcích. Hlava v saténové čepici po polštáři lehce sjede, takže se vlasy ráno méně motají a méně čepýří. Kdo se probouzí s rozcuchanou stranou hlavy, na které spal, zná ten rozdíl z vlastního zrcadla.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Povlak Co se s vlasy děje přes noc Výsledek Bavlna Saje z vlasů vodu i maz a při převalování je odírá Ráno jsou vysušené, snáz se zachytí a praskají, hlavně na konečcích Satén Hladký povrch, hlava po něm sjede Ráno se vlasy méně motají a méně čepýří
Možná vás zarazí, že levná čepice není z hedvábí. Satén se ale běžně vyrábí i z umělých vláken, nejčastěji právě z polyesteru. Hedvábí je přírodní a bývá výrazně dražší, i polyesterový satén má ovšem hladký povrch, o který se vlasy nedřou.
Noční čepce nosily už naše prababičky
Čepice na spaní nevymyslely influencerky. Dokud domy neměly ústřední topení, chránili se lidé na severu Evropy čepcem před nočním chladem, a to už od středověku. V 19. století patřil čepec k běžné noční výbavě mnoha žen. Na přelomu století už působil staromódně, kolem roku 1910 se k němu ale některé ženy vrátily, aby si přes noc uchránily pracně natočené kadeře.
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Pro řadu černošek je zakrytí vlasů šátkem nebo čepicí před spaním zvyk, který znají už z dětství. Na sociálních sítích, především na TikToku, se saténové čepice v posledních letech dostaly k ženám s jakýmkoliv typem vlasů.
Komu čepice pomůže nejvíc
Jak moc čepice pomůže, záleží na typu vlasů:
Rozdíl nejvíc poznají ženy s kudrnatými a vlnitými vlasy, které bývají od přírody sušší a snadno se čepýří. Velkou službu udělá i vlasům, kterým dala zabrat chemie nebo horko, třeba po melíru nebo častém žehlení. Jsou křehčí a každé další odření je na nich znát. U rovných a jemných vlasů bývá efekt méně nápadný, i tam ale čepice pomůže, aby se přes noc tolik necuchaly a zůstaly uhlazené.
Čepice se vyplatí i tehdy, když chcete, aby vám vydržel účes. Ten, se kterým jste si večer dala práci, v ní přečká noc v lepším stavu a před odchodem stačí pár tahů hřebenem. Právě v tom je kus pravdy na slibu, že budete vypadat jako po návštěvě kadeřnictví.
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Čepici si nasazujte až na vyschlé vlasy. Dokud jsou nasáklé vodou, jsou nejzranitelnější a praskají mnohem snáz než za sucha. Vlhko uzavřené celou noc pod látkou navíc kůži na hlavě nesvědčí.
Při nošení postupujte takto:
Vlasy před nasazením čepice projeďte kartáčem nebo prsty, aby v nich nezůstaly uzlíky. Delší vlasy volně sepněte na temeni, aby zpod látky nevyčuhoval žádný pramen. Ráno začněte česat u konců, postupně se propracujte výš a berte vlasy raději po částech než celou hlavu najednou.
Kdo má hodně objemné kadeře, ať hledá prostornější čepici, která je nebude stlačovat.
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Okraj čepice by měl hlavu jen lehce obepínat. Příliš těsná gumička tahá celou noc za vlasy u čela, což jim neprospívá. Do pračky čepici dávejte často, protože nepraná látka může kůži na hlavě podráždit. Komu čepice na hlavě vadí, ten dosáhne podobného efektu saténovým povlakem na polštář.
Zdroje: https://www.boltpharmacy.co.uk/guide/do-bonnets-help-with-hair-loss, https://www.elle.cz/krasa/vlasy-ucesy/vlhkost-jako-nepritel-sos-tipy-na-suche-krepate-vlasy-v-lete, https://thezoereport.com/beauty/the-history-of-the-silk-bonnet, https://sundayindependent.co.za/lifestyle/style-beauty/hair/2024-10-29-the-benefits-of-a-satin-hair-bonnet-for-all-hair-types, https://en.wikipedia.org/wiki/Nightcap_%28garment%29, https://www.sewhistorically.com/?p=18486, https://www.action.com/cs-cz/p/3015702/satenova-cepice/