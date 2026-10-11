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Aby se Eskymák udělal, ale neutopil, potřebuje tuilik: Matka mi ušila dívčí šaty z tulení kůže, které mi zachránily život

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Dennívýzva
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Mnozí lidé si dávají grónský kajak do souvislosti se schopnými kajakáři, kteří dokážou provádět obtížné obraty, aby se po převržení opět dostali nad hladinu. Ke zvládnutí tohoto působivého cvičení je zapotřebí oděvu, který kajakáře zcela spojí s kajakem.
Aby se Eskymák udělal, ale neutopil, potřebuje tuilik: Matka mi ušila dívčí šaty z tulení kůže, které mi zachránily život

Aby se Eskymák udělal, ale neutopil, potřebuje tuilik: Matka mi ušila dívčí šaty z tulení kůže, které mi zachránily život

Zdroj: David Stanley from Nanaimo, Canada / Creative commons, CC-BY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:30

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