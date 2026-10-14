Absurdní chyby a prohra 0:2 v Baku. Známky slávistů ukázaly, kdo v Lize mistrů zklamal nejvíc

Osmaosmdesátá minuta, Baku Olympic Stadium. Brankář Jakub Markovič vybíhá z branky proti Mickelsovi, ten ho obchází a míč se kutálí k prázdné bráně. Na malém vápně stojí Moses, má poslední šanci situaci zachránit. Podle oficiálního přenosu Slavie „nedokázal zkrotit míč“ a Sabah vede 2:0. Tou scénou se uzavřel večer, který sešívaní předem označovali za jeden z nejhratelnějších v celé ligové fázi. Absurdní chyby ale Slavia nedělala jen v obraně. Stejně draho ji přišla neschopnost dát gól ze vzdálenosti, ze které se góly dávat musejí. Deník Sport a web iSport rozdaly hráčům známky v samostatných infogramech na škále od 10 do 1 a už titulek hodnocení napovídá, kam mířila nejtvrdší kritika.
Šance, které by jinde byly gólem
Slavia v Baku nebyla tým bez nápadu. Do šancí se dostávala, a to opakovaně. Proto je porážka tak bolestivá.
Už před přestávkou měli velké příležitosti Tomáš Chorý a Michal Vlček. Chorý se ve vápně dostal k zakončení, ale přes obranný val domácích míč neprotlačil. Sabah mezitím v 17. minutě slavil gól Parrise, který sudí odvolal pro ofsajd. První poločas tak skončil 0:0 a slávisté měli na kontě víc zahozených příležitostí než soupeř.
Po změně stran přišla scéna, kterou si fanoušci Slavie budou přehrávat ještě dlouho. Lukáš Provod měl míč na kopačce dvakrát po sobě, oba pokusy byly dorážky z bezprostřední blízkosti. Poprvé ho vychytal brankář Stas Pokatilov, podruhé zasáhl obránce na brankové čáře. Těsně minul Ayaosi, neuspěli ani střídající Nowak se Suleimanem.
Pokatilov se nakonec stal jednou z hlavních postav večera. Brankář Sabahu udržel čisté konto i ve chvílích, kdy to vypadalo, že Slavia musí skórovat. Na pomyslné tabuli šancí by pražský tým vedl. Na skutečné prohrál o dva góly.
Podle nás právě tahle nerovnováha dělá ze zápasu v Baku víc než jen smolnou epizodu. Kdyby soupeř Slavii přehrál a ona šance neměla, šlo by o rozdíl kvality. Ona je ale měla. A neproměnila žádnou.
Dva góly, oba z vlastní dílny
Platný vítězný gól padl ve 49. minutě. Sabah rozjel protiútok, slávisté ho nezachytili a Parris dostal u hranice šestnáctky prostor, jaký v Lize mistrů obránci soupeři nedávají. Jeho střela skončila u Markovičovy pravé tyče.
iSport v zápasovém komentáři upozornil na netradiční složení obrany. Slavia nastoupila se čtyřčlennou obrannou řadou složenou výhradně ze stoperů. Domácím to podle iSportu nijak nevadilo a první gól tomu odpovídal.
Druhá branka byla definitivní tečkou. Slavia v závěru tlačila, otevírala se a Sabah trestal. Markovičovo vyběhnutí a Mosesovo nezvládnuté odvrácení se sešly v jediném okamžiku, který z porážky udělal debakl. Markovič přitom v posledních minutách několika zákroky zabránil třetímu gólu, takže si z Baku odváží rozporuplnou bilanci: zachraňoval, ale u rozhodující situace selhal.
Kam mířily známky
Známkování iSportu otevírá věta o „spoustě chyb“ a „absurdních situacích“. Hodnoceno bylo šestnáct hráčů: Markovič, Holeš, N’Guessan, Zima, Šturm, Sadílek, Moses, Vlček, Ayaosi, Provod, Chorý, Nowak, Suleiman, Chytil, Isife a Kubiak. Konkrétní čísla iSport zveřejnil jako grafické karty jednotlivých hráčů.
Nejostřeji iSport mířil na Tomáše Chorého. Titulek „Chorý v Evropě zkrátka neumí“ není jen hodnocením jednoho večera, je to verdikt nad dlouhodobou efektivitou útočníka, který v české lize dává góly pravidelně, ale v evropských pohárech se jeho produktivita ztrácí. Nowak podle stejného hodnocení „zapadl do průměru“, což je u hráče přicházejícího z lavičky s úkolem zápas zlomit spíš výtka než pochvala.
Z průběhu zápasu se rýsují tři roviny individuálního zklamání:
- Chorý: zahozená velká šance před pauzou a obecně slabá koncovka v Evropě.
- Provod: dvě nedotažené dorážky z bezprostřední blízkosti.
- Markovič a Moses: závěrečná situace, ze které padl druhý gól.
Pozitivní momenty se našly. Markovič předvedl v závěru několik zákroků, Provod se do šancí aspoň dostával. Klíčová selhání ale nepřebily.
Trpišovský: Hloupé a laciné chyby
Jindřich Trpišovský po zápase nehledal výmluvy. „Na rovinu říkám, že Sabah bychom měli porazit,“ řekl podle iSportu. Soupeři pogratuloval ke kvalitnímu výkonu, ale své hráče nešetřil.
Oba inkasované góly označil za „strašně hloupé a laciné“ chyby po ztrátách míče. Těch bylo podle něj celkově příliš mnoho. Kritizoval také to, že hráči nedostupovali volného protihráče a že tým hlavně v prvním poločase nebyl sám sebou. K zakončení dodal, že ve vápně „pracuje hlava a neklid“.
Nejvýmluvnější byla ale jiná věta. Trenér přiznal, že v sestavě nenašel hráče, který by se dotkl svého maxima. Mluvil i o nedostatku individuální kvality na některých postech. Od trenéra, který obvykle své hráče veřejně kryje, je to nezvykle přímé.
Trpišovský tím zároveň odmítl svalit porážku na jednotlivce. Momenty se dají přiřadit konkrétním jménům, prohra ale podle něj patří celému týmu. iSport v komentáři šel ještě dál: chování Slavie v obou vápnech je podle něj dlouhodobě mizerné a nejde o smůlu, ale o kvalitu. Jde o názorovou interpretaci, ale fakta ze zápasu ji spíš podpírají, než vyvracejí.
Příčina bude nejspíš kombinovaná: neklid v koncovce, laciné ztráty a herní plán, který nepřinesl tlak v podobě, s jakou Slavia počítala. Nervozitu hráči sami nepřiznali. Trenérova slova o „hlavě“ ji ale naznačují.
Lens bolelo jinak, Baku hůř
Srovnání s prvním kolem je pro Slavii nepříjemné. Proti Lens 10. září hrála od vyloučení Konečného v deseti, dvakrát vedla díky dvěma gólům Šturma a ještě v 88. minutě držela náskok 2:1. Pak inkasovala v 90.+1 a 90.+3 minutě a prohrála 2:3. Klubová zpráva popsala výkon jako heroický a měla pravdu. Porážka bolela, ale tým se nemusel stydět.
V Baku nic z toho neplatí. Slavia nevedla, nedala gól a podle iSportu předvedla bezkrevné představení proti týmu, který hraje hlavní fázi Ligy mistrů poprvé v historii. Lens bylo selháním v posledních minutách. Sabah byl selháním výkonovým i mentálním.
Podle nás tu Slavia narazila hlavně na vlastní evropský limit. Aktivita a objem šancí v Lize mistrů nestačí, pokud tým v obou vápnech opakovaně řeší klíčové momenty hůř než soupeř. Proti Lens to stálo body v nastavení. Proti Sabahu celý zápas.
Čekání na výhru v Lize mistrů se tak dál prodlužuje. Podle Eurofotbalu trvá od roku 2007 už 21 zápasů.
Tabulka už tlačí
Po dvou kolech je Slavia 30. z 36 týmů s nulou bodů a skóre 2:5. V novém formátu, který popisuje UEFA, postupuje prvních osm týmů přímo do osmifinále, celky na 9. až 24. místě hrají play-off a týmy od 25. místa níže v Evropě končí. Přesun do Evropské ligy už neexistuje.
Slavia je tedy šest míst pod hranou play-off a dohánět musí už od třetího kola. A program jí nepomáhá. Papírově nejschůdnějším soupeřem byl právě Sabah. Zbývají:
|Soupeř
|Místo
|Fenerbahçe
|venku
|Arsenal
|doma
|Villarreal
|doma
|Bayern Mnichov
|venku
|Porto
|venku
|Aston Villa
|doma
Další zápas hraje Slavia v úterý 20. října v Istanbulu proti Fenerbahçe, výkop je v 18:45. Přímý přenos odvysílá Nova Sport 3 se speciálním studiem od 18:40, Ligu mistrů nabízí také Oneplay na kanálech Nova Sport 3 až 6. Další ztráta by Slavii držela hluboko pod 24. místem a s pěti zbývajícími zápasy proti evropské elitě.
V Baku slávisté opouštěli hřiště se stejným skóre, s jakým Pokatilov opouštěl své vápno: nula. Rozdíl je v tom, že brankář Sabahu si nulu vybojoval. Slavia si ji sama vyrobila.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner