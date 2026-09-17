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Absolventi těchto oborů si mohou krátce po škole vydělat přes 100 tisíc. Firmy o ně mají velký zájem

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Rozdíly mezi nástupními platy absolventů jsou v Česku výrazné. Zatímco v řadě oborů se mladí lidé pohybují kolem běžné mzdy, schopní programátoři mohou už po škole dostat 60 až 80 tisíc korun. Stotisícová hranice pak u části technologických profesí přichází s praxí poměrně rychle.
Vystudují a brzy berou přes 100 tisíc měsíčně. Absolventi těchto oborů patří na trhu práce k nejžádanějším.

Vystudují a brzy berou přes 100 tisíc měsíčně. Absolventi těchto oborů patří na trhu práce k nejžádanějším.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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