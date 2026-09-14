91% hodnocení a 14minutové ovace ve stoje: John Malkovich se vytasil s filmovou událostí roku a útočí na Oscara

Letošní
filmový festival v Benátkách nabízí celou řadu skvělých snímků. Mezi ně patří i thriller s názvem Divoký kůň Devítka, který má na svědomí režisér a scenárista Martin McDonagh. Ve filmu, jenž bude v listopadu uveden i v českých kinech, hrají John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girolamo, Ailín Salas, Tom Waits a Parker Posey.
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Režisér, Malkovich, Rockwell, Buscemi a Posey se zúčastnili premiéry filmu v Benátkách a čtrnáctiminutový potlesk je doslova ohromil. Během tiskové konference McDonagh hovořil o tom, co ho k natočení tohoto příběhu inspirovalo, a přiznal, že ho již dlouho fascinuje CIA a osud chilské vlády pod vedením Salvadora Allendeho.
Foto: Justin Lubin / Searchlight Pictures Foto: Diego Araya Corvalán / Searchlight Pictures
„Víme, jaká je KGB, ale aktivity CIA pravděpodobně nepřezkoumáváme tak důkladně, jak bychom měli,“ řekl. „To byl jeden z výchozích bodů. Vždycky vše zpochybňuji, i ve svých ne až tak politických filmech. Rád zpochybňuji autority nebo to, co nám je předkládáno,“ doplnil. O čem je thriller Divoký kůň Devítka?
Thriller Divoký kůň Devítka zavede diváky do roku 1973, krátce před vojenským převratem
v Chile. Dva agenti CIA Chris ( John Malkovich) a Lee ( Sam Rockwell) jsou vysláni ze Santiaga na Velikonoční ostrov, známý také jako Rapa Nui. Uprostřed ikonických kamenných soch se dlouholetí partneři musí vyrovnat se svou temnou minulostí, novými spiknutími i rostoucí nedůvěrou. Chrisovo nečekané sblížení s dvojicí vzpurných studentek navíc hrozí tím, že se jejich cesta do vzdáleného ostrovního ráje zcela vymkne kontrole. Foto: Diego Araya Corvalán / Searchlight Pictures Foto: Diego Araya Corvalán / Searchlight Pictures Foto: Diego Araya Corvalán / Searchlight Pictures Foto: Justin Lubin / Searchlight Pictures Foto: Diego Araya Corvalán / Searchlight Pictures Foto: Diego Araya Corvalán / Searchlight Pictures První recenze a hodnocení
Jak film hodnotí filmoví kritici? Na
Rotten Tomatoes má Divoký kůň Devítka naprosto vynikající hodnocení 91 %. „V komediálně-dojemném filmu Martina McDonagha se střetává politika s poetickým vulgárním jazykem. Ačkoli Rockwell podává skvělý výkon, je to především Malkovichův film a jeho nejlepší herecký výkon v kariéře,“ napsal Robbie Collin pro Daily Telegraph.
„Ačkoli se zdá, že Rockwell podává své nejlepší výkony právě ve spolupráci s McDonaghem, a tento film není výjimkou, největší pochvalu si zaslouží Malkovich, který zde předvádí pravděpodobně svůj nejlepší herecký výkon tohoto století,“ souhlasil s ním David Jenkins z Little White Lies.
„Tu a tam se ve filmu objevují náznaky antifašistické polemiky, ale to, co ve vás zůstane nejdéle a co tento film řadí mezi mistrovská díla, je jeho rozjařené, sprostými slovy proložené smíření se smrtelností a nevyhnutelným koncem nás všech,“ uvedl Kevin Maher z The Times.
Snímek Divoký kůň Devítka bude mít v českých kinech premiéru 5. listopadu.
Zdroj: Falcon, Variety, Deadline, Rotten Tomatoes