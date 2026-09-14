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91% hodnocení a 14minutové ovace ve stoje: John Malkovich se vytasil s filmovou událostí roku a útočí na Oscara

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John Malkovich by konečně mohl mít štěstí a dostat svého prvního Oscara. Jeho herecký výkon v thrilleru Divoký kůň Devítka (Wild Horse Nine) ohromil účastníky filmového festivalu v Benátkách. Bouřlivý čtrnáctiminutový potlesk, který potěšil i režiséra filmu Martina McDonagha, je toho důkazem.
91% hodnocení a 14minutové ovace ve stoje: John Malkovich se vytasil s filmovou událostí roku a útočí na Oscara

91% hodnocení a 14minutové ovace ve stoje: John Malkovich se vytasil s filmovou událostí roku a útočí na Oscara

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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