90 % her pro Windows rozjedete na Linuxu zdarma. Jeden problém ale hráčům kazí radost a jmenuje se Call of Duty

Číslo „90 %“ není oficiální statistikou společnosti Valve ani žádného výrobce her. Vychází z analytického přehledu webu Boiling Steam, který pracuje s komunitní databází ProtonDB. V ní hráči sdílejí zkušenosti s tím, jak jednotlivé hry fungují na Linuxu. Trend je ale zřejmý: velká část her původně určených pro Windows dnes na Linuxu funguje, byť ne vždy bez problémů. Klíčem je Proton, kompatibilní vrstva, kterou Valve integruje přímo do klienta Steam. Ta umožňuje spouštět mnoho windowsových her v linuxovém prostředí, aniž by jejich vývojáři museli připravovat samostatnou linuxovou verzi.
Právě na této technologii staví Bazzite 44, linuxová distribuce zaměřená na hraní. Jenže pak je tu Call of Duty. Série na PC používá anti-cheat RICOCHET, jehož součástí je ovladač fungující na úrovni jádra Windows. Taková řešení představují pro kompatibilitu s Protonem zásadní překážku. Výsledek? Kdo hraje hlavně Call of Duty, musí zatím zůstat u Windows.
Co je Bazzite 44 a proč stojí za pozornost
Bazzite není další „linuxová distribuce pro nadšence s terminálem“. Staví na Fedoře, používá atomický systém aktualizací a cílí na hráče, kteří chtějí zapnout počítač a hrát. Steam s Protonem je předinstalovaný, aktualizace se instalují prostřednictvím systému a k dispozici jsou varianty pro stolní počítače, handheldy i sestavy do obývacího pokoje. Stabilní verze 44 vyšla podle oficiálního přehledu vydání 12. října 2026. Přinesla mimo jiné grafický nástroj Bazzite Updater, který umožňuje instalovat aktualizace, vracet se k předchozím verzím systému a prohlížet seznam změn. Ovládat ho lze i gamepadem.
Oproti SteamOS, systému používanému ve Steam Decku, nabízí Bazzite jiné možnosti aktualizací, volbu mezi prostředími GNOME a KDE a širší možnosti přizpůsobení. Oproti běžnému Ubuntu nebo Mintu zase přináší herní komponenty připravené k použití, takže odpadá část ručního nastavování. Testy LTT Labs z dubna 2026 ukázaly, že samotná volba distribuce obvykle nemá na herní výkon zásadní vliv. Důležitější bývají ovladače, verze grafických knihoven Mesa a konkrétní konfigurace hardwaru. Bazzite tedy není zázračný způsob, jak zvýšit počet snímků za sekundu, ale prakticky připravená platforma, na které nemusíte trávit večer hledáním návodů, jak rozchodit Proton.
A hlavně: je zdarma. Neplatíte za licenci ani za samotný systém. Dál samozřejmě kupujete hry, ale operační systém vás nic nestojí. Jedinou skutečnou investicí je čas potřebný k instalaci a případnému nastavení dual-bootu.
Proč Call of Duty kazí radost, a není samo
Problém není v tom, že by Linux neuměl spustit střílečku. Komplikace nastává u her, které kromě samotného spuštění vyžadují specifický anti-cheat. Call of Duty na PC používá RICOCHET Anti-Cheat, jehož součástí je ovladač fungující na úrovni jádra Windows. Takové řešení má hluboký přístup k systému a jeho fungování nelze jednoduše přenést do prostředí Protonu. Valve podporuje některá anti-cheatová řešení, například Easy Anti-Cheat (EAC) a BattlEye, pokud je jejich vývojáři pro běh přes Proton správně nakonfigurují. Neznamená to ale, že automaticky funguje každá hra, která je používá.
Call of Duty navíc není jediným problematickým případem. Podobná překážka stojí v cestě i dalším známým titulům:
- Destiny 2 – Bungie oficiálně nepovoluje hraní přes Proton a pokusy o obcházení tohoto omezení mohou skončit zablokováním účtu.
- Fortnite – Epic Games hru na Linuxu oficiálně nepodporuje. Ani kompatibilní vrstva proto nezaručuje, že ji na tomto systému spustíte a budete ji moci bezpečně hrát online.
V dostupných materiálech společností Activision, Bungie ani Epic Games není veřejný příslib, že se tato situace změní. Dokud vydavatelé neupraví své anti-cheatové systémy nebo nezačnou Linux podporovat, zůstane kompatibilita těchto her omezená.
Pro koho Linux v roce 2026 dává smysl
Skutečná otázka nezní „Funguje Linux na hry?“, ale „Hraju tituly, kvůli kterým si musím nechat Windows?“. Odpověď závisí především na vaší herní knihovně.
Pokud hrajete hlavně singleplayerové hry, kooperativní tituly a běžné hry ze Steamu, Bazzite 44 může být reálnou alternativou. Nezávislé benchmarky GamersNexus ukázaly, že Linux může na některých sestavách s grafickými kartami AMD nabídnout velmi dobrý výkon. U Nvidie se zase mohou projevit rozdíly v ovladačích a podpoře jednotlivých funkcí. Neplatí tedy, že Linux je vždy rychlejší než Windows. V řadě her je ale výkonový rozdíl malý a pro běžné hraní nemusí být podstatný.
Pokud je však Call of Duty, Destiny 2 nebo Fortnite vaší hlavní hrou, přechod na Linux vám problém nevyřeší. Neexistuje univerzální trik, který by zajistil bezpečné fungování nepodporovaného anti-cheatu. Jde o omezení na straně hry a jejího zabezpečení, nikoli o běžnou softwarovou chybu, kterou by příští aktualizace distribuce nutně vyřešila.
Nejrozumnější cestou pro opatrné hráče je dual-boot, tedy instalace Bazzite vedle Windows. Před rozdělováním disku si zálohujte data a ověřte doporučený postup v oficiální dokumentaci Bazzite. U některých konfigurací může být nutné upravit nastavení BitLockeru, rychlého spuštění nebo zavaděče. Bezpečnější a přehlednější variantou bývá instalace každého systému na samostatný disk.
Jak začít: čtyři kroky k prvnímu spuštění
Kdo chce Bazzite vyzkoušet, nemusí být linuxový veterán. Postup je poměrně přímočarý:
- Zálohovat data – samozřejmost, kterou je dobré zdůraznit, protože při instalaci operačního systému může dojít ke ztrátě souborů.
- Stáhnout správný obraz – na webu Bazzite vyberete vhodnou variantu podle zařízení, grafické karty a požadovaného desktopového prostředí.
- Připravit instalační USB – obvykle se hodí flash disk s kapacitou alespoň 16 GB a nástroj, jako je Fedora Media Writer, Rufus nebo Ventoy.
- Nainstalovat systém – buď jako jediný operační systém, nebo vedle Windows na samostatný oddíl či disk.
Před instalací konkrétní hry se vyplatí zkontrolovat její stav na ProtonDB. U multiplayerových titulů nestačí, že se hra spustí; důležité je také ověřit, zda funguje anti-cheat a zda vydavatel hraní přes Proton povoluje. Ve Steamu lze navíc v nastavení kompatibility konkrétní hry ručně vybrat jinou verzi Protonu, což někdy vyřeší drobné problémy.
Velká část her pro Windows dnes na Linuxu funguje a samotný systém je zdarma. Jenže mezi nimi mohou být i tituly, které jsou pro vás nejdůležitější. Dokud jejich vydavatelé Linux nepodpoří, žádná distribuce to za ně nevyřeší.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda