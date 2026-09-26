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83letá žena se rozhodla napsat dopis své kamarádce, kde sumarizuje svůj život. Její slova vydají za víc než rady od psychologa

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Tento dopis o životě napsala velmi stará paní a poslala ho své kamarádce. Po přečtení vám dokáže změnit pohled na mnoho věcí.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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