800+ se od roku 2027 změní. Milionům rodičů odpadne každoroční povinnost

Program 800+ využívá miliony polských rodin. Tento program rodinám pomáhá s každodenním životem. V únoru začaly žádosti o program 800+ pro nové období pobírání dávek, které trvá od 1. června letošního roku do 31. května 2027. Ještě jste si nepodali žádost? Pokud tak učiníte ještě do konce srpna 2026, ZUS žádost posoudí a dávku vyplatí, s výplatou dávky až od srpna.
Aktuální postupy
Proces podávání žádostí začíná každoročně v únoru a nové období pro vyplácení dávek je od června do května následujícího roku. Nejlepší je podat žádost do konce dubna. Jedině tak je zajištěna kontinuita plateb. Podání žádosti v květnu a červnu znamená, že dávka bude vyplácena od měsíce srpna.
Jenže rodiče na podávání žádostí často zapomínají. A tím samozřejmě přichází o peníze, protože dávka se vždy vyplácí až od měsíce, ve kterém je žádost podána. Jakmile tedy nepodáte žádost včas, přijdete o dávku.
Vláda chce změnit pravidla
Do budoucna to rodiče možná budou mít mnohem jednodušší. Vláda chce totiž změnit pravidla pro tuto dávku. Koncem dubna byl návrh plánu Ministerstva rodiny předložen k veřejné konzultaci. Předpokládá, že nárok na dávku 800+ pro nové období bude určen automaticky, bez nutnosti podávat každoroční žádost. Zachována by měla být možnost úpravy údajů v žádosti, pokud se změní rodinná situace.
„Výhody z toho plynou především pro klienty, protože, jak jsem zmínil, stále existují situace, kdy rodiče jednoduše zapomenou podat žádost. Pokud se žádosti budou podávat automaticky, nebude už problém se ztrátou dávky například na měsíc,“ řekl agentuře PAP Wojciech Ściwiarski, mluvčí Ústavu sociálního zabezpečení (ZUS) v Mazovském vojvodství.
Osobně jsem vděčná za to, že nebude nutné každoročně podávat znovu žádost. Termíny si sice hlídám pečlivě, ale příliš mnoho papírování je podle mě zbytečné. Ačkoliv lze žádost podat online z pohodlí domova, samotné každoroční podávání je podle mě zbytečné. Líbí se mi, že nyní budu moci hlásit jen případné změny. Je to krok správným směrem, který nám rodičům opravdu pomůže.
Jak si zažádat o 800 +
Žádost o dávku je možné podat elektronicky prostřednictvím aplikace mZUS pro mobilní zařízení, platformou eZUS, přes elektronické bankovnictví nebo portál Emp@tia. Dávka je k dispozici každému dítěti do 18 let. Výjimka platí pro uprchlíky z Ukrajiny. Předpisy určují, že dávku mohou pobírat děti navštěvující polskou školku nebo školu.
Kromě toho jsou od února 2026 rodinné dávky pro ukrajinské občany se statusem UKR vázány na zaměstnání. Podobná pravidla týkající se profesní činnosti byla 1. června 2026 zavedena pro ostatní cizince ze zemí mimo EU a EFTA, kteří legálně pobývají v Polsku a mají přístup na trh práce.
Kdo bude muset v roce 2027 stejně žádat o dávku?
Většina rodičů nebude muset o dávku žádat. Požádat bude třeba v případě, že půjde o první platbu za dítě. A také ve chvíli, kdy dojde k rozvodu rodičů, odloučení nebo změně skutečného opatrovníka dítěte. Ohlásit je třeba také případná změna místa bydliště mimo Polsko. Samozřejmě je třeba nahlásit také změnu telefonního čísla či čísla účtu v bance.
Zdroje článku: www.portalsamorzadowy.pl, www.rp.pl, www.infor.pl, www.storicko.cz