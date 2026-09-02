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800+ se od roku 2027 změní. Milionům rodičů odpadne každoroční povinnost

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Pravidla programu 800+ se do budoucna změní. Nové předpisy pro vyplácení dávek vstoupí v platnost v roce 2027.
800+ se od roku 2027 změní. Milionům rodičů odpadne každoroční povinnost

800+ se od roku 2027 změní. Milionům rodičů odpadne každoroční povinnost

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

Storicko.cz je magazín zaměřený na poutavé články ze světa skutečných příběhů, inspirativních osobností i zajímavých událostí. Najdete tu směs životních osudů, kuriozit a historických momentů, které dokáží čtenáře vtáhnout a nabídnout nový pohled na svět kolem nás. Texty jsou psané tak, aby...

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