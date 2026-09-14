80 000 Kč/měsíc a praxe není potřeba. V Česku zoufale chybí pracovníci v tého profesi

Když peníze nejsou všechno
České firmy zoufale sháněj profesionální řidiče nákladních vozidel a situace se neustále zhoršuje. Podle Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia u nás aktuálně chybí až 20 000 kamioňáků. Dopravní společnosti proto nabízejí stále lákavější podmínky, aby přilákaly nové zájemce. Přesto zůstávají místa neobsazená.
Marie Sgariboldi Šedivcová z logistické společnosti DACHSER Czech Republic situaci potvrzuje: „V celé Evropě je situace na trhu práce v logistice podobná – chybí profesionální řidiči kamionů a situace se zhoršuje i v dostupnosti pracovníků na dělnické pozice ve skladu. Trh práce v České republice jde ruku v ruce s celoevropským trendem“, vysvětluje HR manažerka.
Kde se bere těch 80 tisíc a proč to není tak růžové
Inzeráty slibující výdělky přes 60 až 90 tisíc korun vypadají fantasticky. Jenže realita má svá úskalí. Podle dat Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) za rok 2025 činí průměrný plat řidiče kamionu pouze kolem 40 000 korun hrubého.
Jak je možné, že některé nabídky uvádějí dvojnásobek? Klíčem jsou zahraniční diety – cestovní náhrady při pracovních cestách mimo Česko. Čím delší čas strávíte na evropských silnicích, tím vyšší částku dostanete navíc. Měsíc v zahraničí znamená skutečně zajímavou sumu na účtu.
Tady ale přichází první zásadní háček: Diety se nepočítají do hrubé mzdy, což znamená, že neovlivňují výši budoucího důchodu. Řidiči, kteří zůstávají pouze v tuzemsku, na vysoké příjmy nedosáhnou. A ti, co jezdí do zahraničí, sice berou víc, ale musí za to zaplatit něčím jiným.
Vstup do profese: Není to zadarmo, ale existuje pomoc
Co všechno musíte splnit, abyste mohli usednout za volant kamionu? Potřebujete řidičské oprávnění skupiny C+E, profesní průkaz a potvrzení o způsobilosti. Původní článek uvádí cenu kolem 20 000 korun, ale realita je výrazně jiná.
Kompletní získání všech potřebných oprávnění vyjde na 50 000 až 60 000 korun. Samotné rozšíření z kategorie C na C+E sice stojí 11 000 až 15 000 Kč, ale předtím musíte získat skupinu C (asi 25 000 Kč) a absolvovat vstupní školení na profesní průkaz (dalších 20 000 až 30 000 Kč).
Dobrá zpráva? Mnoho zaměstnavatelů tuto investici zcela nebo z velké části proplatí, pokud s nimi uzavřete pracovní smlouvu. Navíc existuje možnost rekvalifikace přes Úřad práce.
Úřad práce nabízí v rámci rekvalifikačních programů možnost získat řidičský průkaz skupiny C i profesní průkaz bez zatížení vašeho rodinného rozpočtu. Stačí, když budete vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání (tzn. budete nezaměstnaný, případně v rámci rozšířených programů zaměstnaný, ale se zájmem o změnu profese) a v žádosti o rekvalifikaci správně zdůvodníte, proč daný řidičský průkaz potřebujete získat, uvádí web AutoŽivě.
Základní podmínkou je věk minimálně 21 let. Zajímavostí je, že za volant kamionu můžete legálně usednout už v 18 letech, pokud absolvujete rozšířené vstupní školení pro profesní průkaz v rozsahu 280 hodin.
Proč to tedy nikdo nechce dělat?
Slušný výdělek, žádná maturita, státní podpora při rekvalifikaci. Vypadá to jako ideální kombinace. Přesto zůstávají tisíce míst neobsazených. Důvod je prostý: cena, kterou za ty peníze platíte, je příliš vysoká.
Největším problémem je nemožnost skloubit práci s osobním životem. Týdny nebo celé měsíce strávené na cestách znamenají minimální kontakt s rodinou a přáteli. Vzpomeňte si na slavnou píseň Josefa Laufera Sbohem, lásko, já jedu dál – text není náhodný. Dlouhá nepřítomnost doma ničí vztahy.
K tomu přidejte nekonečné hodiny v zácpách, hledání objížděk, nebezpečné situace s piráty silnic a přespávání v kabině. Nemožnost kdykoliv si odskočit, tlak zaměstnavatelů na dodržení termínů dodávek a z toho plynoucí chronický stres – to vše má devastující dopad na psychiku i fyzické zdraví.
Možná právě proto ani náborové příspěvky a slibované vysoké příjmy nepřesvědčí dostatek lidí, aby se do této profese pustili. Všude je chleba o dvou kůrkách – a u kamioňáků je ta druhá kůrka opravdu tvrdá.
Zdroje článku: kvety.cz, autojournal.cz, ekonomickydenik.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý