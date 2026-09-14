Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

80 000 Kč/měsíc a praxe není potřeba. V Česku zoufale chybí pracovníci v tého profesi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Představte si práci, kde můžete vydělat až 80 tisíc korun měsíčně, nepotřebujete k ní diplom z univerzity, a dokonce ani maturitní vysvědčení. Navíc ani nehrozí, že vás jednou nahradí umělá inteligence. Taková nabídka by měla lákat davy uchazečů, jenže opak je pravdou.
80 000 Kč/měsíc a praxe není potřeba. V Česku zoufale chybí pracovníci v tého profesi

80 000 Kč/měsíc a praxe není potřeba. V Česku zoufale chybí pracovníci v tého profesi

Zdroj: Unsplash
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
V úterý ve 20:00 ztuhne celé Česko: ČT2 vytáhne první díl šokujícícho seriálu, co mapuje skutečné události
V úterý ve 20:00 ztuhne celé Česko: ČT2 vytáhne první díl šokujícícho seriálu, co mapuje skutečné události
IKEA plánuje velké změny. Tato zpráva potěší celé Česko
IKEA plánuje velké změny. Tato zpráva potěší celé Česko

Švédský nábytkářský gigant loni zaznamenal v Česku rekordní návštěvnost 9,4 milionu lidí a chystá expanzi...

Stylistka prozradila, jaké barvy vlasů sluší na podzim seniorkám. Letos letí zvláštní trend
Stylistka prozradila, jaké barvy vlasů sluší na podzim seniorkám. Letos letí zvláštní trend

Podzimní barvení vlasů letos přináší překvapivý obrat. Ženy po padesátce už nemusí šediny schovávat pod...

Místnost, kde jste nikdy nebyli sami: Sezení na toaletě bylo v Římě společenskou záležitostí
Místnost, kde jste nikdy nebyli sami: Sezení na toaletě bylo v Římě společenskou záležitostí

Představte si místnost plnou cizích lidí, kteří si povídají, zatímco sedí nad otvorem vedoucím do temnoty....

Solární panely končí. Nahradí je zařízení, které čerpá energii přímo ze země
Solární panely končí. Nahradí je zařízení, které čerpá energii přímo ze země

Satoshi Nakagawa předvedl technologii, která čerpá energii z běžné půdy, kompostu či kapek vína. Není to...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.