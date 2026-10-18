8 domácích zlozvyků, které dělá skoro každý Čech: Vypadají nevinně, přitom doma nahrávají zápachu i mikrobům

Kdyby vás někdo požádal, abyste ukázali nejšpinavější místo v bytě, nejspíš byste zamířili k záchodu. Mikrobiologové ale mají jinou zkušenost. Bakteriím a plísním se nejvíc daří tam, kde je teplo a vlhko a kde se uklízí jen tak mimochodem.
Takové podmínky si přitom často vytváříme sami. Většinou za tím stojí obyčejná rutina z kuchyně a koupelny.
Nejvíc bakterií čeká v kuchyni
Americká organizace NSF, která se zabývá hygienou a bezpečností potravin, v roce 2011 nechala rodiny odebrat vzorky z desítek běžných předmětů v domácnosti. Řada účastníků přitom tipovala, že nejhůř dopadne koupelna. Nejvíc bakterií se ale našlo v kuchyni, hlavně v místech, kde se připravuje jídlo.
Přečtěte si také: Plovoucí podlaha má nečekaného soupeře (2026): Češi ho znají z dob ČSSR, při rekonstrukcích ho bez lítosti vyhazovali Pět zlozvyků z kuchyně 1. Syrové kuře oplachujete pod kohoutkem
Opláchnout maso před vařením působí jako samozřejmost. Voda ale bakterie nezničí, jen je rozstříká po dřezu a jeho okolí. Americké ministerstvo zemědělství (USDA) to v roce 2019 ověřilo pokusem, ve kterém u 60 % lidí, kteří drůbež myli, zůstaly bakterie ve dřezu. Ulpělé nečistoty setřete navlhčeným kuchyňským papírem a pak si umyjte ruce. O bakterie se postará až důkladné tepelné zpracování.
Oplachování syrové drůbeže bakterie nezničí, voda je jen roznese po dřezu a jeho okolí. Ilustrační foto. Zdroj: Ivan Babydov / Pexels. 2. Na jednom prkénku krájíte maso i zeleninu
Šťáva ze syrového masa se snadno dostane na rajčata nebo okurky, které už nikdo nebude vařit. Státní zdravotní ústav takový přenos, kterému se říká křížová kontaminace, řadí mezi hlavní příčiny nemocí z jídla. Ideální jsou dvě sady prkének a nožů, jedna na syrové suroviny a druhá na všechno ostatní. Pomůže i správné pořadí: nejdřív nakrájejte salát a teprve potom maso.
Přečtěte si také: Pečujete o rodiče? Stát chystá 2 velké změny příspěvku na péči, Češi o nich zatím netuší 3. Jedna utěrka zvládne všechno
Visí na madle trouby a otírá se jí mokrý hrnek, ruce po krájení cibule i politý sporák. Do pračky putuje, až když je na ní špína vidět. Vlhká látka se zbytky jídla je pro mikroby ideálním domovem. Utěrky proto často měňte a na šťávu z masa berte papírové utěrky na jedno použití.
4. Houbička na nádobí vydrží celé měsíce
V průzkumu NSF vyšly houbičky a hadříky na nádobí jako nejzamořenější věci v celém domě. Na více než třech čtvrtinách z nich se našly koliformní bakterie, které laboratoře sledují jako ukazatel možného znečištění stolicí. Pórovitý materiál drží vlhkost a bakterie v něm mají spoustu úkrytů.
Houbičku proto po každém mytí nádobí pořádně vymačkejte a odložte tam, kde k ní proudí vzduch. Studie otištěná v roce 2017 v časopise Scientific Reports navíc doporučuje nahradit ji novou zhruba po týdnu.
Přečtěte si také: Vláda si to chce u seniorů vyžehlit: Po nízké valorizaci chystá 2 000 Kč navíc. Kdy peníze přijdou? 5. Voda v kávovaru stojí několik dní
Zásobník na vodu se dolévá, ale vymývá se málokdy. Teplo a vlhkost přitom svědčí kvasinkám i plísním a NSF zařadila zásobníky kávovarů mezi deset nejzamořenějších předmětů v domácnosti. Starou vodu proto vylévejte a nádržku pravidelně myjte.
Tři zlozvyky z koupelny a prádelny 6. Kelímek s kartáčky stojí v dosahu spláchnutí
Při spláchnutí vyletí z mísy oblak drobných kapének, které okem nevidíte. Vědci z Coloradské univerzity v Boulderu je v roce 2022 zviditelnili laserem u veřejného záchodu bez víka a zjistili, že do osmi sekund vystoupají až do výšky 1,5 metru. Ty nejjemnější se navíc ve vzduchu udrží i několik minut.
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Držák na zubní kartáčky přitom v průzkumu NSF vyšel jako nejzamořenější věc v koupelně. Kartáčky ochráníte třemi kroky:
kelímek přestěhujte co nejdál od záchodu, po spláchnutí koupelnu vyvětrejte nebo pusťte ventilátor, kelímek i držák pravidelně myjte. 7. Na vyprané prádlo si vzpomenete až večer
Praní ráno pustíte, odejdete do práce a mokré prádlo v zavřeném bubnu čeká až do večera. Ve vlhku a teple se tam množí bakterie, které mají na svědomí typický zatuchlý pach.
Přečtěte si také: Majitelé psů a koček by tohle neměli zmeškat: Velký řetězec je v dluzích, zboží prodává se slevou 60 % V mokrém prádle zapomenutém v zavřeném bubnu se množí bakterie, které způsobují zatuchlý pach. Ilustrační foto. Zdroj: Towfiqu barbhuiya / Pexels.
Výzkumníci z německé Vysoké školy Furtwangen našli hlavního původce tohoto zápachu, bakterii
Moraxella osloensis, na gumovém těsnění dvířek v devíti ze třinácti zkoumaných praček. Zápachu předejdete takto: prádlo věšte hned po doprání, těsnění občas otřete, dvířka po praní nezavírejte, aby buben i těsnění proschly. 8. Ručník po sprše nemá kde oschnout
Mokrý ručník pověšený za poutko drží vlhkost v záhybech ještě dlouho po koupání. Bakteriím a plísním, které na ručníku žijí, takové vlhko vyhovuje. Nejrychleji ručník proschne na tyči nebo sušáku, kde visí v celé šíři. Bioložka Elizabeth Scottová, která se domácí hygienou zabývá na Simmonsově univerzitě v Bostonu, doporučuje ručníky prát alespoň jednou týdně.
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Zdroje: https://www.nsf.org/consumer-resources/articles/germiest-items-home, https://www.fox10phoenix.com/news/washing-or-rinsing-raw-chicken-puts-you-at-risk-for-illness-says-usda-study, https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/12/krizova_kontaminace-12003.pdf, https://www.colorado.edu/today/2022/12/08/cu-scientists-shine-light-what-comes-when-you-flush, https://nachrichten.idw-online.de/2020/01/15/washing-machine-bacteria-the-smell-comes-from-the-rubber-seal, https://www.denik.cz/veda-a-technika/bakterie-houbicka-nadobi-kuchyn.html, https://www.denik.cz/veda/jak-casto-prat-rucniky-rady.html, https://zena-in.cz/clanek/tohle-doma-delame-skoro-vsichni-ale-nemeli-bychom-mokry-rucnik-houbicka-u-drezu-i-kosmetika-v-koupelne