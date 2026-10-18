8 000 Kč měsíčně a 10 let stačí na milion. Klíčem není disciplína, ale způsob, jakým se úrok počítá z předchozího úroku

Sto dvacet plateb, jedna za každý měsíc od letošního října do podzimu 2036. Tolik stačí, aby se z pravidelné osmitisícovky stala částka se sedmi číslicemi. Podle našeho modelového výpočtu vloží střadatel za deset let 960 000 Kč, a pokud mu peníze vynášejí 4 % ročně s měsíčním připisováním, na konci uvidí přibližně 1 178 000 Kč. Rozdíl zhruba 218 000 Kč obstará samotné zhodnocení. Bez něj by k milionu chybělo 40 000 Kč. Jde o hrubé nominální číslo před poplatky, daněmi a inflací. Ukazuje ale, že i pozdní start dokáže vybudovat solidní polštář. V Česku se navíc k vlastním vkladům dají přidat peníze od státu, od finančního úřadu i od zaměstnavatele.
Odkud se v milionu vezme 218 tisíc navíc: složené úročení v praxi
Mechanismus vypadá nenápadně, přesto pracuje každý měsíc. Zhodnocuje se pokaždé celý dosavadní zůstatek, tedy vložené peníze i výnos připsaný v předchozích měsících. V prvním roce přibývají spíš drobné. V desátém se už výnos počítá z částky blížící se milionu a jedno měsíční připsání úroku dosahuje několika tisícovek.
Výsledek je proto citlivý na tempo zhodnocení i na výši vkladu. Náš modelový výpočet pro desetiletý horizont:
Měsíční vklad Zhodnocení ročně Výsledek po 10 letech 3 000 Kč 4 % cca 442 000 Kč 5 000 Kč 4 % cca 736 000 Kč 8 000 Kč 2 % cca 1 062 000 Kč 8 000 Kč 4 % cca 1 178 000 Kč 8 000 Kč 6 % cca 1 311 000 Kč
Mezi opatrnými 2 % a odvážnějšími 6 % leží přibližně 249 000 Kč. Za pozornost stojí jiná věc: osmitisícová úložka překročí milion ve všech třech scénářích. Hlavní práci tu odvede vysoký pravidelný vklad, výnos přidá třešničku na dortu.
Podíl zhodnocení na konečné sumě činí asi 18,5 %. Kdo by spořil třicet let, viděl by poměr mnohem příznivější. Na desetiletém úseku proto rozhoduje hlavně to, kolik peněz na účet odchází, a teprve potom, kolik vydělávají.
8 000 Kč měsíčně proti české výplatě: kolik domácností to unese
Osmitisícovka zní jako kulaté číslo, pro řadu rodin však představuje citelný zářez do rozpočtu. Podle
ČSÚ činila ve 2. čtvrtletí 2026 průměrná hrubá mzda 51 966 Kč. Statistici zároveň připomínají, že průměr o konkrétní výplatě mnoho neprozradí. Medián za rok 2025 dosáhl 44 337 Kč a průměrnou mzdu nepobíraly takřka dvě třetiny zaměstnanců.
Podle nás je proto odkládání osmi tisíc měsíčně reálné hlavně ve třech situacích:
spoří dva partneři a každý přispívá polovinou, část úložky kryje zaměstnavatel, domácnost už splatila hypotéku nebo jí dospěly děti a uvolnila se položka, která dosud mizela jinam.
Právě poslední dekáda před penzí bývá v tomhle ohledu překvapivě příznivá. Výdaje na potomky klesají, příjmy často vrcholí. Pevná vůle však vydrží jen do první rozbité pračky. Spolehlivěji funguje systém: trvalý příkaz nastavený na den výplaty, oddělený účet, na který se nesahá, a pravidelná kontrola rodinného rozpočtu. Ministerstvo financí ve svých doporučeních k finanční gramotnosti staví rozpočet a pravidelné odkládání mezi hlavní nástroje ochrany před předlužením.
Státní příspěvek, odpočet a zaměstnavatel: jak si k vkladům přidat bonus
Kdo pošle celých 8 000 Kč na obyčejný účet, přichází o peníze, které mu český systém nabízí navíc. Pravidla platná pro rok 2026 umožňují složit podporu z několika zdrojů.
Doplňkové penzijní spoření (DPS). Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření přidává stát od vkladu 500 Kč měsíčně příspěvek ve výši 20 %. Strop 340 Kč se uplatní od vlastní úložky 1 700 Kč. Ročně tak příspěvek činí nejvýš 4 080 Kč.
Daňový odpočet. Na produkty spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče lze ze základu daně odečíst souhrnně až 48 000 Kč ročně. U DPS se počítá část vlastních příspěvků nad 1 700 Kč měsíčně, do limitu spadá i dlouhodobý investiční produkt (DIP). Při běžné 15% sazbě to dělá úsporu až 7 200 Kč ročně, u příjmů zdaněných 23 % ještě víc. Praktický výklad nabízí Finanční správa.
Zaměstnavatel. Firemní příspěvky na tyto produkty jsou pro zaměstnance osvobozené od daně souhrnně do 50 000 Kč ročně. K příspěvku zaměstnavatele na DPS ovšem stát nic nepřidává.
Jak by mohla vypadat rozumná skladba osmitisícovky? Například 1 700 Kč do DPS kvůli plnému státnímu příspěvku, 4 000 Kč do DIP nebo do DPS nad hranici příspěvku kvůli odpočtu a zbylých 2 300 Kč na spořicí účet jako likvidní složka. Státní příspěvek a daňová úspora pak dohromady dávají až 11 280 Kč ročně. Za deset let to je přes 112 000 Kč ještě před zhodnocením.
Desetiletý horizont sedí i na podmínky výběru. U produktů uzavřených po 1. lednu 2024 je výplata bez daňové sankce možná po deseti letech a po dosažení 60 let, pokud jsou splněny další podmínky. Kdo začíná v padesáti, trefuje se do toho takřka přesně.
Inflace, poplatky a výkyvy trhu: co z modelového milionu ukrojí
Čtyři procenta jsou nominální předpoklad. Žádný univerzálně dostupný produkt je dnes na deset let negarantuje. Pro představu o úrokovém prostředí: ČNB v září 2026 ponechala dvoutýdenní repo sazbu na 3,75 %. Sazby spořicích účtů se ale odvíjejí od rozhodnutí bank a mohou se kdykoli změnit.
Největším žroutem je inflace. Centrální banka má od roku 2010 cíl 2 % ročně, sama však připouští, že se od něj skutečnost může odchýlit. Pokud se cíl naplní, bude mít 1 178 000 Kč v roce 2036 dnešní kupní sílu asi 966 000 Kč. Samotný milion by odpovídal zhruba 820 000 Kč, při 3% inflaci jen 744 000 Kč.
Další položky:
Poplatky se liší podle penzijní společnosti, fondu a strategie, univerzální výpočet proto nedává smysl. Každá desetina procenta ročně se za deset let projeví. Tržní výkyvy dopadají na DPS i DIP. Kancelář finančního arbitra upozorňuje, že hodnota investice kolísá a fondy kolektivního investování nejsou kryté pojištěním vkladů. Spořicí účet takovou ochranu má, do 100 000 eur na klienta a instituci. Načasování je u pozdního startu nejcitlivější. Propad trhu rok před penzí nechává málo času na zotavení. Proto je rozumné v posledních letech postupně přesouvat část peněz do konzervativnějších nástrojů.
Výsledky účastnických fondů pravidelně zveřejňuje Asociace penzijních společností. Statistiky ukazují, jak se strategie liší, budoucí výnos ale nezaručují.
Než odejde první platba: rezerva, IDA a plán na čerpání
Pořadí kroků má logiku. Nejdřív rozpočet, potom splacení drahých spotřebitelských úvěrů a pak pohotovostní rezerva. Ministerstvo financí doporučuje držet aspoň tři, lépe šest měsíčních příjmů na bezpečném a snadno dostupném místě, třeba na spořicím účtu bez výpovědní lhůty. Teprve nad touto vrstvou má smysl zamykat peníze na deset let.
Druhým krokem je zjistit, s jakým důchodem od státu lze počítat.
Informativní důchodová aplikace ČSSZ po přihlášení přes Identitu občana nebo datovou schránku ukáže odhad starobní penze, důchodový věk i evidované roky pojištění. Když údaje nesedí, poradí ČSSZ službu Moje konto nebo kontakt na okresní správu sociálního zabezpečení.
A co s naspořenou částkou později? Rozdělením 1 178 000 Kč na 120 měsíců vychází k důchodu zhruba 9 800 Kč měsíčně, u kulatého milionu 8 333 Kč. Obě čísla jsou hrubá, bez dalšího zhodnocení i bez vlivu inflace. Praktické bývá peníze rozdělit podle toho, kdy budou potřeba: první jeden až tři roky čerpání konzervativně, vzdálenější část může zůstat investovaná. Kdo už důchod pobírá, měl by vědět, že od července 2024 stát starobním důchodcům ve třetím pilíři příspěvek nevyplácí. Načasování odchodu do penze tak ovlivní i to, jak dlouho bude státní bonus přitékat.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková