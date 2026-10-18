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8 000 Kč měsíčně a 10 let stačí na milion. Klíčem není disciplína, ale způsob, jakým se úrok počítá z předchozího úroku

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Kdo začne deset let před penzí odkládat 8 000 Kč měsíčně, může při 4 % ročně dosáhnout zhruba 1,18 milionu korun. Z vlastní kapsy přitom dá 960 tisíc.
8 000 Kč měsíčně a 10 let stačí na milion. Klíčem není disciplína, ale způsob, jakým se úrok počítá z předchozího úroku

8 000 Kč měsíčně a 10 let stačí na milion. Klíčem není disciplína, ale způsob, jakým se úrok počítá z předchozího úroku

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 18.10.2026 14:00

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