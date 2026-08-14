7x - 2(3x + 4) + (x - 1) = 18: Zdánlivě obyčejný příklad, ve kterém se snadno ztratí i pozorní počtářiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
7x - 2(3x + 4) + (x - 1) = 18: Zdánlivě obyčejný příklad, ve kterém se snadno ztratí i pozorní počtáři
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