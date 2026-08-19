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71letý muž zkolaboval na horské stezce v Anglii. Jeho dva psi udělali něco, co záchranáři popisují jako neuvěřitelné

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Nevycvičený domácí pes spustil záchranný řetězec na kopci v anglické Cumbrii. Jeho 71letý majitel ležel v bezvědomí po záchvatu a nikdo jiný v okolí nebyl.
71letý muž zkolaboval na horské stezce v Anglii. Jeho dva psi udělali něco, co záchranáři popisují jako neuvěřitelné

71letý muž zkolaboval na horské stezce v Anglii. Jeho dva psi udělali něco, co záchranáři popisují jako neuvěřitelné

Zdroj: Foto: Picryl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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