71letý muž zkolaboval na horské stezce v Anglii. Jeho dva psi udělali něco, co záchranáři popisují jako neuvěřitelné

Bylo krátce před půl dvanáctou dopoledne 30. října 2021, když se na Braithwaite How u Keswicku odehrála scéna, kterou záchranáři z Keswick Mountain Rescue Team později označili za neobvyklou i na poměry jejich třicetileté praxe. Jednasedmdesátiletý muž venčil dva psy, černého labradora a zlatého retrívra, a krátce předtím minul ženu, která šla opačným směrem. O pár minut později dostal zjevný záchvat a upadl do bezvědomí. Co následovalo, nezorganizoval žádný člověk. Labrador vyběhl za odcházející turistkou, štěkal a nedal pokoj, dokud se neotočila. Retrívr zůstal ležet u svého pána.
Dva psi, dvě reakce
Žena labradora neznala. Přesto na jeho naléhavý štěkot zareagovala a vrátila se po cestě zpět. Na zemi našla bezvědomého muže a vedle něj zlatého retrívra, který se od něj nehnul. Zavolala britskou tísňovou linku 999. Na místo vyjela horská služba z Keswicku společně se sanitkou North West Ambulance Service.
Podle výročního reportu Keswick MRT jde o incident číslo 104 toho roku. Když záchranáři dorazili, muž už byl znovu při vědomí. Po vyšetření na místě sešel k sanitce po vlastních nohou. Žádná resuscitace, žádný vrtulník. Přesto bez labradora, který přiměl jedinou osobu v dosahu k návratu, by se pomoc s velkou pravděpodobností opozdila na neurčitou dobu.
Co řekli záchranáři
Rob Grange z KMRT pro The Independent zdůraznil, že labrador nebyl k záchranné práci nijak cvičen. Šlo o běžného domácího psa. Mluvčí týmu podle serveru UKHillwalking přiznal, že když mu turistka popsala, co se stalo, znělo to „až neuvěřitelně“. Podobné příběhy se prý občas vyprávějí, ale málokdy se dají skutečně ověřit. Tady ano: záznam záchranářů, čas 11:37, místo, průběh, výsledek.
Za pozornost stojí, že oba psi zvolili odlišnou, ale vzájemně se doplňující strategii. Labrador odběhl sehnat člověka. Retrívr zůstal u majitele a svou přítomností de facto označil místo nálezu. Nikdo je to neučil. Nikdo jim nedal povel.
Věda to umí částečně vysvětlit
Studie publikovaná v roce 2019 v časopise Scientific Reports prokázala, že psi dokážou rozlišit pach spojený s epileptickým záchvatem od běžného tělesného pachu téhož člověka. Další výzkum z roku 2022, zveřejněný v PLOS ONE, ukázal, že psi spolehlivě rozeznávají vzorky odebrané lidem v klidu a v akutním stresu. Jinými slovy: pes nemusí „vědět“, co je záchvat. Stačí, že zaznamená prudkou změnu pachu a fyziologických signálů svého člověka, a reaguje.
U retrívrů navíc hraje roli šlechtitelská historie. Obě plemena byla po generace selektována na úzkou spolupráci s člověkem, ochotu reagovat na jeho stav a vysokou míru takzvané ochoty spolupracovat. To z nich nedělá automatické záchranáře, ale zvyšuje pravděpodobnost, že v krizové situaci neodběhnou za zajícem.
Není to jen britská kuriozita
Podobné případy se objevují i v Česku. V prosinci 2012 u Otrokovic spadl muž ze stromu při trhání jmelí a zůstal zraněný v lese. Hasiči, kteří ho hledali, poslední desítky metrů navedl k němu štěkot jeho psa, jak tehdy informovaly Novinky.cz. Jde stále o jednotlivé, mimořádně popsané případy, ne o rutinu. Ale ukazují jedno: vztah mezi psem a člověkem může v kritickém okamžiku fungovat jako záchranný systém, i když ho nikdo neprogramoval.
Pro každého, kdo vyráží do hor sám a má zdravotní riziko, platí základní pravidla: mít u sebe zdravotní identifikaci, nahrát trasu do aplikace Záchranka, dát někomu vědět, kam jdete, a znát číslo Horské služby ČR (1210).
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková