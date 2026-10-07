700 tyčinek dynamitu, skutečná letadla a rozpočet 140 milionů dolarů. Netflix vytáhl z archivu hollywoodský kolos

Pearl Harbor se vrací na Netflix. Film
Michaela Baye z roku 2001 je dostupný na americké verzi streamovací služby od 1. října 2026, tedy jen pár dní před uvedením nového Affleckova filmu Zvířata, ve kterém si zahrál a zároveň ho i režíroval. Lepší načasování si tvůrci nemohli přát. Válečný velkofilm se vrací v momentě, kdy je jeho hlavní hvězda na Netflixu opět v kurzu.
Přitom nejde jen o další starší film, který někdo vytáhl z archivu. Pearl Harbor byl ve své době jedním z nejambicióznějších hollywoodských projektů. Obrovský rozpočet, slavná herecká jména, Michael Bay za kamerou, Jerry Bruckheimer v roli producenta a příběh, na jehož pozadí se odehrává jedna z největších tragédií amerických dějin. Výsledkem byl film, který vydělal stovky milionů dolarů, získal
Oscara, ale zároveň posbíral hned několik nominací na Zlatou malinu.
Ben Affleck, Josh Hartnett a Kate Beckinsale uprostřed války
Příběh Pearl Harboru začíná před samotným útokem na havajskou základnu. Nejlepší přátelé Rafe McCawley (
Ben Affleck) a Danny Walker ( Josh Hartnett) slouží jako piloti. Komplikace nastává ve chvíli, kdy mezi ně vstoupí zdravotní sestra Evelyn Johnsonová ( Kate Beckinsale), do které se Rafe zamiluje. Když následně odjíždí bojovat do Evropy, Evelyn zůstává na Havaji společně s Dannym.
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Do toho přichází 7. prosinec 1941 a japonský útok na Pearl Harbor převrátí všem život naruby. Z romantického dramatu se stává válečná podívaná, v jejímž středu film sleduje nejen samotný útok, ale také jeho následky a pozdější americkou odvetu v podobě Doolittlova náletu na Tokio.
Foto: Touchstone Pictures Velký rozpočet, ještě větší tržby
Michael Bay se rozhodně nedržel při zemi. Pearl Harbor měl podle
dostupných údajů rozpočet kolem 140 milionů dolarů a v době svého vzniku patřil k nejdražším hollywoodským filmům. Investice se studiu vrátila. Snímek celosvětově utržil přes 449 milionů dolarů a v žebříčku nejvýdělečnějších filmů roku 2001 obsadil šesté místo. Za sebou nechal například první Dannyho parťáky nebo animovaného Shreka. Jenže zatímco diváci plnili sály, u recenzentů Bay tvrdě narazil. Foto: Touchstone Pictures Kritiky film nepřesvědčil
Na
Rotten Tomatoes má Pearl Harbor pouhých 24 % od kritiků. Snímek sice nabídl vizuálně strhující čtyřicetiminutovou sekvenci samotného náletu, zbytek tříhodinové stopáže ale recenzenty nepřesvědčil. Vyčítali mu okaté opisování z úspěchu Titanicu, nulovou chemii mezi hlavním trojlístkem nebo dialogy plné klišé.
Ani po historické stránce příběh příliš neobstál. Tvůrci například použili modernější válečné lodě jako plavidla z roku 1941 a výrazně upravili některé skutečné události. Největší pozornost vzbudila scéna s prezidentem Franklinem D. Rooseveltem, který po útoku vstane z invalidního vozíku, aby svým generálům dokázal, že Spojené státy musí být schopné udeřit zpět na Japonsko. Doopravdy se nic takového nestalo. Roosevelt opravdu trpěl ochrnutím a používal invalidní vozík, takže jeho filmové hrdinství je především hollywoodskou dramatizací.
Foto: Touchstone Pictures Opravdové lodě, letadla a obrovské množství výbušnin
Michael Bay chtěl, aby útok působil co nejvelkolepěji. A podle dobových materiálů se rozhodl využít reálné lodě, letadla a lokace, kdykoliv to bylo možné. Při přípravách dokonce objevil v Pearl Harboru neaktivní flotilu, kterou mohl využít pro natáčení.
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Pro jednu z gigantických explozí bylo použito 700 tyčinek dynamitu, 4 000 galonů benzinu a přibližně 2 000 stop kabelu. Samotné přípravy trvaly týdny a celý proces vyžadoval koordinaci filmařů, amerického námořnictva, státu Havaj i dalších institucí. Výbuchy, které na plátně trvají jen několik sekund, tak byly připravovány celé měsíce.
Ben Affleck opravdu seděl v kokpitu
Ve scénách během Doolittlova náletu, ve kterých to vypadá, že Affleck, Hartnett a
Alec Baldwin sedí v kokpitech letadel, tomu tak do určité míry opravdu bylo. Všichni tři dostali základní letecký výcvik a při některých záběrech převzali řízení letounu, zatímco profesionální pilot byl připraven zasáhnout. Nebylo to ale úplně bez rizika. Při jedné ze scén, kdy se Rafe a Danny snaží během útoku dostat do vzduchu, skutečné letadlo zachytilo křídlem palmu a havarovalo. Pilot vyvázl s otřesem a zlomeným prstem. Foto: Buena Vista Pictures Zlatá malina a Oscar? Proč ne
Pearl Harbor získal čtyři oscarové nominace – za zvuk, střih zvuku, vizuální efekty a píseň There You'll Be. Proměnil ale pouze jednu z nich a odnesl si sošku za nejlepší střih zvuku. Právě There You'll Be patří k nejznámějším stopám, které po filmu zůstaly. Píseň napsala Diane Warren a zpěvačka a herečka
Faith Hill za ni získala také nominaci na Grammy v kategorii nejlepší ženský popový vokální výkon.
Na druhé straně byl Pearl Harbor nominován na šest Zlatých malin. O prvenství bojoval v kategorii nejhorší film, režisér a scénář. Aby toho nebylo málo, celé ústřední herecké trio obdrželo hromadnou nominaci za nejhorší kombinaci k vidění na plátně. Film nakonec žádnou Zlatou malinu nezískal.
A kde Pearl Harbor sledovat u nás?
Na Našem Netflixu sice film dostupný není, ale můžete ho aktuálně sledovat na službě Disney+.
Zdroje: Netflix Life, RottenTomatoes, Box Office Mojo, U. S. Naval Institute, IMDb