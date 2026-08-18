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7 let aktualizací je lež, kterou vám výrobci s úsměvem slibují. Už po 3 letech máte v ruce starý telefon

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Google i Samsung prodávají 7letou podporu jako důkaz výdrže telefonu. Jenže po 3 letech řešíte umírající baterie, chybí funkce a servis.
Mobilní telefon, žena

Mobilní telefon, žena

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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