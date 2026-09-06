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7 kinotipů na září: Nový Resident Evil, Brad Pitt bojující o život i český kandidát na Oscara

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Září bývá měsícem, kdy se po nabušeném létě dostávají do kin spíše méně zajímavé snímky, od nichž se neočekávají vysoké tržby a často ani výrazné kvality. Letošek však není tím případem. Do kinosálů totiž míří nejen potenciální hity, ale zejména ambiciózní a silné tituly, které v nás mohou zanechat hlubokou stopu.
7 kinotipů na září: Nový Resident Evil, Brad Pitt bojující o život i český kandidát na Oscara

7 kinotipů na září: Nový Resident Evil, Brad Pitt bojující o život i český kandidát na Oscara

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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