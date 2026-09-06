7 kinotipů na září: Nový Resident Evil, Brad Pitt bojující o život i český kandidát na Oscara

Příznivci samurajských filmů by měli od tohoto čtvrtka vyrazit na nenápadnou festivalovou pecku Samuraj a vězeň. Snímek inspirovaný japonskými klasikami od Akiry Kurosawy a dalších legendárních režisérů pojednává o samurajovi Arakim, jehož hrad je obléhán znepřáteleným lordem. Během války a obléhání však za jeho hradbami dochází k záhadným vraždám a tajemným událostem. Bezradný Araki proto požádá o pomoc svého vězně a geniálního stratéga Kurodu, aby mu s případy pomohl. Tvoří se tak mezi nimi zvláštní pouto. Může ale Araki svému zajatci věřit? Snímek sice klame tělem a je spíše detailním a atmosférickým pohledem do historie se silnými tématy okolo smrti či boje s tradicemi. Publiku nedává počin nic zadarmo, divácká trpělivost je však nakonec skvěle odměněna.
Korejský akční sci-fi nářez, který se stylově představil na festivalu v Cannes, nás zavede do odlehlého městečka, v němž se začnou dít velmi podivné a brutální věci. Místní policisté i skupina lovců v místním lese totiž narazí na krvelačná stvoření, která dle všeho nepocházejí z našeho světa a nemají s lidmi mírumilovné úmysly. Následuje strhující jízda plná adrenalinu a parádně natočených akčních scén, v nichž režisér Hong-jin Na míchá brakovou sci-fi tematiku s nadsázkou i velkorysým pojetím. Nadupaná žánrová jízda dorazí do kin 10. září.
Už je to 28 let, co se v kinech poprvé objevily čarodějky v podání Nicole Kidman a Sandry Bullock, které bojovaly s prokletím, kvůli němuž jim byla pravá láska zapovězena a jejich vztahy vždy končily smrtí partnera. Nejednalo se o kdovíjaký romantický zázrak, i přesto 10. září dostaneme druhý díl. V něm musí sestry znovu spojit své síly, jelikož prastará kletba už začíná dopadat na dcery jedné z nich. Pokud chtějí zachránit mladou generaci, musí se postavit nejsilnější magii i temným tajemstvím.
Od 17. září můžete s dětmi vyrazit na bláznivou rodinnou podívanou, která málem zůstala zavřená v trezoru. Studio Warner Bros. se chtělo mixu animovaného a hraného filmu Kojot se vrací kvůli finančním úlevám zbavit, nakonec ho ale za 50 milionů prodalo malé společnosti Ketchup Entertainment, která nám oblíbené postavy z animáků Looney Tunes zase jednou představí na velkém plátně. Kojot Vilda se tak ukáže v rozverném „právnickém dramatu“, v němž společně s lidským právníkem zažaluje firmu ACME, která mu léta dodávala šunty, kvůli nimž se mu nikdy nepodařilo polapit ptáka Uličníka. Nadšené zahraniční ohlasy lákají na nejlepší mix animace a hraného filmu od Falešné hry s králíkem Rogerem. Možná se blíží událost, která neudělá radost jen dětem, ale také nostalgikům.
Režisér oceňované Hodiny zmizení Zach Cregger se po nevídaném hororovém sukcesu pustil do další mrazivé látky, která bude chtít atakovat pozici nejděsivějšího filmu roku. Nový Resident Evil bude logicky vycházet z legendárních her, s předchozími adaptacemi či tupými střílečkami s Millou Jovovich však nebude mít mnoho společného. Talentovaný tvůrce natočil nový příběh ze slavného světa, v němž by se neměla objevit žádná z herních postav. Přímočarý příběh, v němž se hlavní hrdina snaží dostat z Raccoon City a přežít tváří v tvář zombie nákaze, bude chtít zejména navodit intenzitu a strach, jenž člověk cítil při hraní her. A dle prvních dojmů se to Creggerovi zřejmě opravdu povedlo. Moudřejší budeme od 17. září.
Emocionální a dojemnou podívanou bude chtít nabídnout Brad Pitt se svou novinkou V srdci divočiny. Po Železných srdcích znovu spojil síly s režisérem Davidem Ayerem, aby spolu natočili napínavý survival thriller o bývalém vojákovi, který společně se svým milovaným psem, jenž si taktéž prošel válečnou vřavou, uvízne uprostřed nelítostné divočiny a společně hledají cestu zpátky do civilizace. Trailery mixují drsný boj o přežití s dojákem okolo psa a zdá se, že zejména milovníci čtyřnohých mazlíčků by mohli vzít kina útokem.
Na konci září vstoupí do kin jeden z nejsilnějších českých počinů posledních let, který byl po právu vyslán jako český kandidát do boje o Oscara za nejlepší zahraniční film. Jde o intenzivní dokumentární počin režisérky Pepy Lubojacki, v němž několik let sledovala alkoholovou závislost svého bratra a dvou bratranců. Snažila se zjistit příčiny jejich závislosti i pozorovat jejich život na okraji společnosti. Nejedná se však o další tradiční studii alkoholismu; vtahující a emocionálně zdrcující snaha o záchranu nejbližšího člověka totiž zachycuje také osobní pohled režisérky, na níž se celá situace velmi silně psychicky podepisuje. Mrazivá sonda je navíc podpořena moderními vyprávěcími prvky, což dodává celku svěží formu i potřebný důraz. Jeden z nejlepších domácích počinů roku dorazí do kin 24. září.
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Zdroj: Kinobox