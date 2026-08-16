7 kinotipů na srpen: Dinosauří sci-fi, Bojovník i nástupce Tmavomodrého světa

Od tohoto čtvrtka můžete zajít na sportovní snímek, který by se rád stal jedním z nejnavštěvovanějších českých filmů roku. A díky spolupráci s organizací Oktagon a přítomnosti několika zápasnických hvězd k tomu má Bojovník slušné předpoklady. Slovenská továrna na charisma Milan Ondrík si zde zahrál bývalou boxerskou hvězdu, kterou ale semlela tragická životní událost. Po letech se rozhodne vrátit zpátky do ringu, místo boxu ale zvolí MMA. Zkušený zápasník se musí adaptovat na nové prostředí, nelítostné tréninkové metody a připravit se na největšího soupeře své kariéry. Ještě předtím však musí porazit své osobní démony.
Tento čtvrtek vtrhla do kin také tajuplná dinosauří sci-fi Konec Oak Street, v níž se talentovaný režisér David Robert Mitchell (horor Neutečeš) snaží navázat na poetiku filmů z produkční dílny Stevena Spielberga. Anne Hathaway a Ewan McGregor zde ztvárňují manželský pár, jemuž se stane něco opravdu podivného – společně se svými dětmi a celým sousedstvím jsou přesunuti do doby obřích a masožravých dinosaurů. Rodina se tak snaží za každou cenu přežít a zároveň zjistit, co se to sakra stalo.
Po megahitu Odyssea se dostává do kin další film, který si bere na paškál slavný mýtus a ukáže nám ho v trochu jiném světle, než jsme zvyklí. Špinavé historické drama Smrt Robina Hooda nám vylíčí legendárního zbojníka s tváří Hugha Jackmana coby vraždícího psance, jenž měl do známé romantizované verze daleko. Starý hrdina se bude pod dohledem režiséra Michaela Sarnoskiho zpovídat ze svých hříchů a naservíruje nám známou postavu v mnohem zemitějším, drsnějším, ale také dost artovém podání.
Od 20. srpna budete moci do kin vyrazit na snímek Chica Checa, který si odbyl velmi úspěšnou premiéru na festivalu v Karlových Varech a patří mezi nejpohodovější české filmy tohoto roku. Režisér Šimon Holý se po intimních artových dramatech přesunul k divácky líbivější tvorbě, stále ovšem dokáže citlivě vyprávět o aktuálních tématech a neztratil nic ze svého intimnějšího přístupu k postavám. To skvěle potvrzuje na příběhu vesnické pošťačky Zdeny (Pavla Tomicová), která se snaží postarat o svou umírající maminku, jež má poslední přání – ještě jednou by chtěla vidět Helenu Vondráčkovou. To může nečekaně splnit Zdenin syn (Jan Cina), jenž sdělí mamince své tajemství – je totiž ve skutečnosti gay a živí se jako drag queen. Šokovaná maminka musí proto překonat své předsudky a vybudovat si k synovi ještě o něco bližší pouto. Pohodový snímek stojí mimo jiné na parádně sehrané ústřední dvojici.
S již šestým dílem vtrhne 20. srpna do kin hororová franšíza Insidious, tentokrát se však zase jednou obejde bez známé rodiny v čele s Patrickem Wilsonem a Rose Byrne. Představí nám novou hrdinku Gemmu, mladou matku, která zjistí, že také dokáže vstoupit do nadpřirozené Dálavy plné nebezpečných démonů. Ústřední postava má ovšem ještě jednu schopnost – dokáže totiž do Dálavy nejen vstoupit, ale také z ní přivést bytosti zpět do skutečného světa. Jakmile se to nebezpeční démoni dozvědí, začne být zle. O dolary se tato série asi bát nemusí, snad nás ale čeká i něco víc než jen hororová rutina.
Do nevlídného postapokalyptického světa nás 27. srpna zavede režisérská legenda Ridley Scott. Svět je ve filmu Vzhlížet ke hvězdám zpustošen následky smrtící epidemie a hlavní hrdina v podání Jacoba Elordiho přišel o všechny blízké kromě svého věrného psa. Při cestách zničeným světem však zjišťuje, že největším nepřítelem lidstva samozřejmě pořád zůstávají samotní lidé. Scott by rád do temné látky přidal pozitivní poselství, s čímž mu kromě hvězdy Euforie budou pomáhat také Josh Brolin či Margaret Qualley.
Příznivci válečných filmů i českého Tmavomodrého světa by měli na konci měsíce vyrazit na ambiciózního Osamělého vlka. Režisér Ondřej Veverka nám nabídne příběh válečného pilota Josefa Františka (Tadeáš Moravec), stíhače RAF, který proslul svou odvahou a hrdinskými leteckými kousky. Provázela ho ovšem také pověst nespoutaného sólisty, jenž se vzpíral rozkazům a lovil nepřátele na vlastní pěst. Slibně vypadající snímek kombinuje lákavé letecké sekvence s dokumentárními záběry a příznivci žánru se tak mají snad nač těšit.
Podívejte se také na žebříček nejočekávanějších filmů tohoto roku podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: Kinobox