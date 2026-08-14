65letou ženu odrazovali od vysněného těhotenství. To, co se stalo, neočekávala dáma ani v nejdivočejším snu. Všem lékařům spadly brady

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65letou ženu odrazovali od vysněného těhotenství. To, co se stalo, neočekávala dáma ani v nejdivočejším snu. Všem lékařům spadly bradyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Když se žena v 65 letech rozhodne pro další mateřství, mnoho lidí zaujme kritický postoj. To se stalo i v případě Annegret Raunigk z Německa, která však kritiku odmítla a šla za svým přesvědčením. Annegret [...]...
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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