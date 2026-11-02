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60 000 Kč/měsíc hned po vyučení a maturita není potřeba. Této profese je v Česku zoufalý nedostatek

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Žádná vysoká škola ani maturita, a přesto nabídky v řádu desítek tisíc. Které řemeslo firmy dnes shánějí nejvíc?
60 000 Kč/měsíc hned po vyučení a maturita není potřeba. Této profese je v Česku zoufalý nedostatek

60 000 Kč/měsíc hned po vyučení a maturita není potřeba. Této profese je v Česku zoufalý nedostatek

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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