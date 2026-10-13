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6 perfektních tipů na Netflixu pro sychravé večery: Populární klasika, mrazivý horor i napínavá detektivka

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Podzim je tady a s ním přichází ideální čas na večery pod dekou. Vybrali jsme šest filmů a seriálů, mezi kterými si to svoje najde milovník jakékoli podoby podzimní atmosféry – od malého romantického městečka přes gotické tajemství až po horor, po kterém se možná budete bát zhasnout.
6 perfektních tipů na Netflixu pro sychravé večery: Populární klasika, mrazivý horor i napínavá detektivka

6 perfektních tipů na Netflixu pro sychravé večery: Populární klasika, mrazivý horor i napínavá detektivka

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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