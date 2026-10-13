6 perfektních tipů na Netflixu pro sychravé večery: Populární klasika, mrazivý horor i napínavá detektivka

Podzim má něco do sebe. Venku se začíná brzy stmívat, teploty klesají a večery najednou získávají úplně jinou atmosféru. Zatímco někdo sáhne po dobré knize, jiný si uvaří čaj a pustí film nebo seriál, který se k tomuto období dokonale hodí.
A nemusí přitom jít rovnou o horor. Podzimní náladu dokáže vykouzlit malé americké městečko, mlhavý Londýn, gotická škola nebo třeba starý dům plný duchů. Vybrali jsme šest titulů na Netflixu, které ukazují, že podzimní sledování může mít mnoho podob.
Gilmorova děvčata jsou podzimní jistota
Milovníci podzimu od začátku září plní sociální sítě příspěvky o tom, že už je čas si je zase pustit. Ano, řeč je o populárním seriálu
Gilmorova děvčata, který jako by byl natočen přímo pro tohle roční období. Stars Hollow, barevné listí, svetry, káva, malé městské kavárny a nekonečné rozhovory Lorelai s Rory. Tohle je podzim v seriálové podobě.
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Připravte si kapesníčky. Lindsay Lohan po 22 letech točí s režisérem Protivných sprostých holek a bude to pořádný doják
Nekonečné rozhovory ale nejsou jen pocit, protože
Gilmorky jsou proslulé neuvěřitelně rychlými dialogy. Scénáře měly v průměru kolem 80 stran, zatímco u běžného hodinového seriálu jich bývá zhruba 55 až 60. Herci navíc museli tempo opravdu držet – Scott Patterson (Luke) později přiznal, že právě kvůli rychlosti dialogů s Lauren Graham při natáčení bojovali s nedostatkem dechu a oba nakonec s kouřením skončili.
Původní seriál měl premiéru v roce 2000, skončil po sedmi řadách v roce 2007 a o téměř deset let později následovalo čtyřdílné pokračování Gilmorova děvčata: Rok v životě. Seriál navíc výrazně pomohl kariérám Lauren Graham,
Alexis Bledel nebo Melissy McCarthy. Jeho dlouhověkost ale ukazuje, že kouzlo seriálu nestojí jen na nostalgii. Jen v první polovině roku 2023 strávili diváci sledováním původních sedmi řad téměř 489 milionů hodin.
Hodnocení
Gilmorových děvčat na Kinoboxu: 71 % Foto: Netflix Wednesday: Když chcete podzim trochu temnější
Barevné listí a plkání pod stromem je na vás trochu moc?
Wednesday je pak ideální volbou. Gotická akademie Nevermore, podivní spolužáci, tajemství, vraždy a hrdinka, která by si raději vypíchla oko, než se usmála. V předhalloweenském období nenajdete lepší podívanou, která zároveň není krvelačným hororem plným lekaček, ze kterých se nevzpamatujete do Vánoc.
Wednesday Addams se po příchodu na akademii začne zabývat sérií podivných událostí a postupně odhaluje záhady, které souvisejí nejen se školou, ale také s její vlastní rodinou. Seriál je sice někde úplně jinde než Gilmorova děvčata, ale nadsázku a humor v něm najdete taky, i když pořádně černý.
A jednu z nejznámějších scén seriálu si
Jenna Ortega vytvořila prakticky sama. Ikonický tanec Wednesday na školním plese je její vlastní choreografií, při které se inspirovala mimo jiné původní představitelkou Lisou Loring z roku 1964. Výsledek se následně stal jedním z nejvirálnějších momentů celého seriálu.
Hodnocení
Wednesday na Kinoboxu: 81 % Foto: Netflix Virgin River: Ideální seriál k dece a pumpkin spice latté
Po dvou výrazně odlišných podobách podzimu se nabízí trochu zvolnit.
Virgin River je přesně ten seriál, který si pustíte, když venku prší a chcete něco pohodového, romantického a dostatečně dlouhého na několik večerů.
TAKÉ JSME PSALI: Doktorandka políbí obávaného profesora a začne falešný vztah. Nová romantická komedie trhá žebříčky po celém světě, Češi dávají 70 %
Zdravotní sestra Mel se přestěhuje z Los Angeles do malého městečka v severní Kalifornii, aby začala nový život. Jenže ani tady se nevyhne vztahům, rodinným problémům a tajemstvím místních obyvatel. Z původně poklidného začátku se tak postupně stává příběh plný emocí, romantiky a komplikací.
Virgin River má už sedm řad a osmá je natočená. Seriál navíc patří mezi nejvýraznější představitele takzvaného comfort storytellingu, tedy příběhů, ke kterým se diváci vracejí právě proto, že jim nabízejí známé prostředí, sympatické postavy a pocit, že se na chvíli mohou přestěhovat někam, kde je největším problémem místní vztahové drama.
Hodnocení
Virgin River na Kinoboxu: 73 % Foto: Netflix The Haunting – Dům na kopci: Začíná přituhovat
A teď už přitvrdíme. Pokud je pro vás podzim záminkou k tomu pustit si pořádný horor,
Dům na kopci je velmi dobrá volba. Příběh sleduje rodinu, která se po letech vrací k událostem spojeným se starým domem, v němž jako děti žili. To, co se v Hill House skutečně stalo, se postupně odhaluje prostřednictvím vzpomínek a událostí odehrávajících se v současnosti. A samozřejmě nechybí duchové.
Za oknem udeří blesk a vy si přitáhnete chlupatou deku k bradě. Na obrazovce se ukáže starý dům, temné kouty, zavržou dveře a rodinná tajemství se derou ven. Znáte snad lepší recept na večer, kdy se chcete skutečně bát? Jen si před prvním dílem dobře rozmyslete, jestli budete koukat sami, nebo vám bude dělat společníka alespoň rozsvícená lampička.
A máme pro vás jeden tip! Když budete sledovat opravdu pozorně, můžete si všimnout, že tvůrce
Mike Flanagan do každé epizody schoval několik duchů, kteří se jen tak mihnou v pozadí. V jednom díle jich může být klidně i deset.
Hodnocení
Domu na kopci na Kinoboxu: 82 % Foto: Netflix Enola Holmes vás vezme do mlhavého Londýna
Podzim ale nemusí znamenat jen romantiku nebo horor. Pokud máte chuť na dobrodružství a detektivní záhadu, sáhněte po
Enole Holmes. Mladší sestra slavného Sherlocka se vydává hledat svou zmizelou matku a zaplete se do případu, který je mnohem větší, než původně čekala. Na Netflixu jsou aktuálně tři díly a v tom nejnovějším se Millie Bobby Brown vydá až na Maltu.
Pro podzimní sledování je ale nejzajímavější především první film. Viktoriánský Londýn, mlha, staré domy, kočáry, tajné chodby a záhada, kterou je potřeba vyřešit – to je přesně prostředí, které si člověk spojí s podzimem, i kdyby venku zrovna svítilo slunce.
A jedna drobnost je na Enole zajímavá už v samotném jméně. Když ho přečtete pozpátku, dostanete slovo alone, tedy sama. Přesně taková ostatně Enola od začátku je – samostatná, tvrdohlavá a rozhodně nehodlá čekat, až ji někdo zachrání.
Hodnocení
Enoly Holmes na Kinoboxu: 64 % Foto: Netflix / Alex Bailey Na nože: Dokonalá podzimní detektivka
A na závěr něco pro všechny, kteří místo duchů raději hledají vraha.
Na nože je přesně ten typ filmu, ke kterému si můžete připravit něco dobrého k jídlu a na dvě hodiny se stát amatérským detektivem. Velký starý dům, pochmurné počasí, rodina, ve které se očividně všichni navzájem nesnášejí, a otázka, kdo z nich lže. Rian Johnson se při tvorbě filmu inspiroval klasickými detektivkami Agathy Christie, a právě na jejich principech postavil moderní příběh, v němž může divák společně s vyšetřovatelem hádat, kdo je vrah.
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Diváci začali tleskat už uprostřed filmu. Julianne Moore v nové komedii sbírá ovace a kritici jí věští druhého Oscara
Po smrti slavného spisovatele Harlana Thrombeyho se jeho rodina sjíždí do honosného domu, kde se rychle ukáže, že každý z přítomných má svůj důvod něco tajit. Do vyšetřování se pustí svérázný detektiv Benoit Blanc, kterého ztvárnil
Daniel Craig. A rozhodně nejde o film, který by zapadl bez povšimnutí. Na nože s rozpočtem kolem 40 milionů dolarů vydělalo v kinech téměř 313 milionů dolarů a dodnes patří mezi velmi dobře hodnocené detektivky – na Kinoboxu má 83 %. K tomu přidejte obsazení, ve kterém vedle Craiga najdete Chrise Evanse, Anu de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette nebo Christophera Plummera.
Hodnocení
Na nože na Kinoboxu: 84 % Foto: Lionsgate / Claire Folger Zdroje: E!Online, Washington Post, TUDUM, Bloody Disgusting, Vanity Fair, Kinobox