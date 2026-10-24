560 milionů hodin hrůzy nestačilo. Netflix vrací zombie hit, který pobláznil svět. Chystá ještě větší jatka

Streamovací gigant v Koreji funguje od roku 2016 a desáté výročí oslaví o víkendu 24. a 25. října. Festival s názvem Netf-Janchi, tedy volně Netflixová hostina, se odehraje v parku Oil Tank Culture Park v soulské čtvrti Mapo. Vstup je zdarma, jak připomíná deník
Korea JoongAng Daily, rezervace přes portál Naver ale byly nutné a podle všeho zmizely během chvilky.
Důvodů k oslavě má Netflix dost. Od roku 2021, kdy začal zveřejňovat globální žebříček TOP 10, se do něj podle korejského serveru
TV Report dostalo přes 210 korejských titulů. Rekordmanem zůstává Hra na oliheň, která v něm vydržela 32 týdnů v řadě a na Kinoboxu jí čeští diváci dávají 81 %. Foto: Yang Hae-sung/Netflix Ukáže Netflix novou řadu All of Us Are Dead?
Nejvíc pozornosti na sebe strhává sobotní přehlídka novinek nazvaná What Next?. Podle webu
What's on Netflix, který se odvolává na korejská média, na ni mají dorazit herci a tvůrci 2. řady All of Us Are Dead. Oficiálně to Netflix nepotvrdil, fanoušci ale doufají aspoň v krátkou upoutávku.
Hlavní programové bloky se budou vysílat živě na youtubovém kanálu Netflix Korea, takže je půjde sledovat i od nás. Počítat je ale potřeba s časovým posunem, Soul je o sedm hodin napřed.
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Připomeňme, že první řada podle webtoonu Joo Dong-geuna vyšla v lednu 2022 a stala se celosvětovým fenoménem. Za prvních 28 dní ji lidé podle
Netflixu sledovali přes 560 milionů hodin a objevila se v TOP 10 ve více než 90 zemích. Seriál All of Us Are Dead má na Kinoboxu hodnocení 76 %. Nákaza se přesune na univerzitu
Natáčení 2. řady odstartovalo v červenci 2025 a skončilo letos v únoru. Děj se posune o několik let dopředu na vysokou školu v Soulu, kde vypukne nová vlna nákazy. Zombie apokalypsa se tak tentokrát odehraje v mnohem větším měřítku než v uzavřené škole v Hyosanu.
Foto: Yang Hae-sung/Netflix
Do party přibudou zkušení starší studenti Yong Ma-ru (Lee Min-jae), So Ju-ran (Kim Si-eun) a Lee Jong-a (Yoon Ga-i), kteří už přišli na to, jak přežít. Napětí přinese i
Roh Jae-won jako Han Du-seok, vedoucí týmu Národní zpravodajské služby. Režie se ujali Lee JQ a Kim Nam-su, scénář napsal Chun Sung-il.
Co dalšího Netflix na oslavě chystá?
Přehlídka What Next? má přinést i novinky k projektům podle populárního webtoonu
Solo Leveling. Mluví se také o fantasy seriálu Grand Galaxy Hotel a o novém projektu oceňovaného režiséra Lee Chang-donga Possible Love.
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Nostalgii obstará panel, na kterém se sejdou herci a tvůrci Hry na oliheň, reality show Physical: 100 nebo animáku
KPop Demon Hunters. Večery pak patří koncertům a v neděli na závěrečném koncertu vystoupí třeba zpěvák a herec Rain nebo duo AKMU.
Datum premiéry 2. řady All of Us Are Dead Netflix zatím neoznámil, tipujeme ale začátek roku 2027. Foto: Yang Hae-sung/Netflix
Zdroje: Netflix, What's on Netflix, Korea JoongAng Daily, TV Report, Kinobox
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