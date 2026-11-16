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543 metrů oceli visí nad Orlíkem bez podpěr i bez táhla. Klíčem je parabolický oblouk, který mění vlastní váhu v sílu tlačící do břehů

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Nad Orlickou přehradou se klene 542,91 metru oceli a pod hlavním obloukem nestojí ve vodě jediný pilíř. Žďákovský most to zvládá díky síle, kterou vrací do skal.
543 metrů oceli visí nad Orlíkem bez podpěr i bez táhla. Klíčem je parabolický oblouk, který mění vlastní váhu v sílu tlačící do břehů

543 metrů oceli visí nad Orlíkem bez podpěr i bez táhla. Klíčem je parabolický oblouk, který mění vlastní váhu v sílu tlačící do břehů

Zdroj: Michal Ritter / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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