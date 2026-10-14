52 milionů let stará kostra netopýra neznámého druhu je nejstarší, která byla kdy nalezena

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52 milionů let stará kostra netopýra neznámého druhu je nejstarší, která byla kdy nalezenaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nejenom, že se jedná o nejstarší dochovanou fosilii netopýra. 52 milionů let staré kostry nalezené ve známém jezeře u Green River mají představovat nový, ještě neobjevený netopýří druh.
52 milionů let stará kostra netopýra neznámého druhu je nejstarší, která byla kdy nalezenaZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 14.10.2026 08:30
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