50 tisíc na dítě je moc, vzkazují Lele. A.N.D.U.L.A se jí zastala, Karlose nazvala kur*vníkem a přidala vlastní zkušenost

Když Lela Vémolová v září 2026 během živého vysílání na Instagramu řekla, že na tři malé děti potřebuje 150 tisíc korun měsíčně, komentáře explodovaly. Jedni ji posílali „za pokladnu“, druzí připomínali, kdo rodinu opustil a proč. Do debaty se pak vložila A.N.D.U.L.A a udělala to po svém. Bez diplomatických obálek, s vulgarismem a vlastním příběhem matky, která dvě hodiny po porodu musela pracovat.
Komentář, který zapálil další vlnu
Podle komentáře zachyceného serverem Super.cz A.N.D.U.L.A postavila věc jednoduše: „On podváděl, on opustil rodinu, on vydělává.“ Karlose označila za kur*vníka a zdůraznila, že žena, která se stará o tři děti prakticky sama, má právo chtít zachování životní úrovně. Nebyl to výkřik z ničeho. Lela sama v červenci 2026 veřejně popsala, že věděla o Karlosově dlouhodobém vztahu s jinou ženou a právě to bylo definitivní tečkou za manželstvím.
A.N.D.U.L.A ale neskončila u cizího příběhu. Přidala vlastní: vychovávala syna bez partnera, po nikom nechtěla ani korunu a dvě hodiny po porodu už musela pracovat. „Nebyla to prdel,“ shrnula. Zároveň přiznala, že ona má jedno dítě, ne tři, a že Lelina situace je jiná liga. Právě tahle kombinace, tvrdá osobní zkušenost plus empatie k matce ve složitější pozici, rezonovala víc než stovky anonymních komentářů pod Leliným profilem.
Dvě verze jednoho sporu
Celý konflikt stojí na tom, že obě strany mluví o jiných číslech. Lela komunikuje, co jí reálně chybí v měsíčním rozpočtu domácnosti se třemi dětmi: oblečení, léky, kroužky, školky, bydlení, doprava. Částku 150 tisíc označila za „nevymyšlenou cenu“ a zdůraznila, že je stále na mateřské a pracuje jen přes sociální sítě.
Karlos naproti tomu tvrdí, že neposílá jen „padesátku na účet“. Podle jeho vyjádření pro Expres.cz nabídl 50 tisíc na děti plus 30 tisíc na bydlení, tedy 80 tisíc měsíčně celkem. Navíc chce širší podíl na péči a odmítá být jen „otcem, který posílá peníze“. Lelinu částku označil za nereálnou a zmínil, že z její strany zazněla i hrozba stěhování na Slovensko.
Časová osa přitom ukazuje postupnou eskalaci. Rozchod oznámili na začátku dubna 2026 ještě relativně klidně. V červenci Karlos v podcastu poprvé zmínil padesát tisíc. V srpnu přišel odtah auta a obvinění z nepravidelných plateb. A v září Lelin živý stream s částkou 150 tisíc rozpoutal lavinu, do které vstoupila i A.N.D.U.L.A.
Padesát tisíc na dítě: extrém, nebo právo?
Číslo 50 tisíc korun na jedno dítě měsíčně zní v českém kontextu astronomicky. A data, o která jsme se v Redakci VIPŽivot zajímali, to potvrzují. Podle výzkumu MPSV z roku 2022 byl medián soudně stanoveného výživného 2 500 korun na dítě, průměr 2 650 korun. Celých 87 % dětí spadalo do pásma 1 000 až 4 000 korun. Padesát tisíc je zhruba dvacetkrát víc.
Jenže české právo neříká, že výživné musí kopírovat průměr. Říká něco jiného: dítě má mít zásadně shodnou životní úroveň s rodiči. Ministerská tabulka je orientační pomůcka, ne závazný tarif. A Ústavní soud v nálezu IV. ÚS 650/15 výslovně připouští nadstandardně vysoké výživné u rodičů s nadstandardními příjmy, ovšem s korektivem přiměřenosti.
Prakticky to znamená, že bez detailního rozpisu Leliných nákladů a doložených Karlosových příjmů nelze říct, jestli by soud přiklepl 150 tisíc, 80 tisíc, nebo úplně jinou částku. Obě strany zatím argumentují přes Instagram, ne přes soudní síň.
Proč se do toho lidé vkládají
Spor Vémolových dávno není soukromý. Obě strany ho posouvají přes sociální sítě, podcasty a média do veřejného prostoru a veřejnost reaguje, jako by šlo o referendum. Jeden tábor počítá, kolik stojí běžná česká domácnost, a posílá Lelu do práce. Druhý připomíná nevěry, tři malé děti a fakt, že matka na mateřské nemůže jen tak nastoupit na plný úvazek.
A.N.D.U.L.A není z nejužšího okruhu Vémolových; v otevřených zdrojích se nám nepodařilo doložit blízké přátelství ani společný byznys. Vstoupila jako matka, která téma čte přes vlastní zkušenost. A právě proto její komentář zabral: nebyla to anonymní rada z klávesnice, ale hlas ženy, která ví, co znamená vstát dvě hodiny po porodu a jít vydělávat.
Kauza Vémolových nakonec není jen o jedné rodině. Je to veřejná laboratoř, ve které se střetávají dvě české reality: statistická, kde alimenty činí pár tisíc, a ta druhá, kde se rozpadá vztah dvou lidí s nadstandardními příjmy a třemi dětmi uprostřed. Soud, pokud k němu dojde, bude muset najít číslo někde mezi.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová