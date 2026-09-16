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50 tisíc na dítě je moc, vzkazují Lele. A.N.D.U.L.A se jí zastala, Karlose nazvala kur*vníkem a přidala vlastní zkušenost

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Influencerka A.N.D.U.L.A se veřejně zastala Lely Vémolové ve sporu o výživné a Karlose označila za „kur*vníka“. Přidala i drsnou osobní zkušenost s mateřstvím bez partnera.
50 tisíc na dítě je moc, vzkazují Lele. A.N.D.U.L.A se jí zastala, Karlose nazvala kur*vníkem a přidala vlastní zkušenost

50 tisíc na dítě je moc, vzkazují Lele. A.N.D.U.L.A se jí zastala, Karlose nazvala kur*vníkem a přidala vlastní zkušenost

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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